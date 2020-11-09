Ali Babacan'dan 'Berat Albayrak' sözleri: İstifa değil iflas açıklaması

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, henüz resmi bir açıklama yapılmayan Hazine ve Maliye Berat Albayrak'ın Instagram hesabından yapılan istifa açıklamasıyla ilgili dikkat çeken açıklamalar yaptı.

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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin Bilecik 1. Olağan İl Kongresi'nde konuştu.

"Dün gece yapılan açıklama aslında bir istifa açıklaması değil, bir iflas açıklaması." görüşünü savunan Babacan, "Partili Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi dün gece aslında sosyal medya üzerinden iflasını açıklamıştır" diye konuştu.

"Basında çıt yok"

Berat Albayrak'ın sosyal medya hesabından yaptığı istifa paylaşımının beğeni rekoru kırdığını iddia eden Ali Babacan, şöyle devam etti:

-Gerçekten son derece üzülüyoruz. Ülkenin bir bakanı kendi sosyal medya hesabından bir istifa mektubu paylaşıyor fakat basından çıt yok. İnsanlar sosyal medyadan bu haberi alıyorlar. Fakat ne devlet basınında ne de hükümetin kontrol ettiği basında hiçbir şey yok… Belli ki bir yerlerden talimat bekleniyor. Gerçekten sadece ekonominin değil, basın özgürlüğünün de şu anda gelmiş olduğu nokta ülkemiz için içler acısı. Talimat almadan bir istifa haberini basınımız haberleştiremiyor. Dün gece yapılan açıklama aslında bir istifa açıklaması değil, bir iflas açıklaması. Partili Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi dün gece aslında sosyal medya üzerinden iflasını açıklamıştır.

Merkez Bankası Başkanı'nın görevden alınması

Babacan, geçtiğimiz Cuma gecesi Cumhurbaşkanı Kararı ile Merkez Bankası Başkanı'nın görevden alındığını hatırlatarak, “Arkasından bu işlere bakan kişinin ayrılacağını açıklaması ve daha da vahimi; bunula ilgili daha henüz hiçbir kesinliğin, hiçbir netliğin önümüzde olmaması” dedi.

"Beceriksiz ekonomi politikalarının iflasını canlı canlı izledik"

“İşte akraba kayırmacılığı, basını sansürleme işgüzarlığının belki de bütün bu kötü sonuçlarını şu yaşadığımız son 24 saatte hep beraber gördük, tekrar şahit olduk” ifadelerine yer veren Babacan, “Halkımıza adeta yoksulluğu dayatan beceriksiz ekonomi politikalarının iflasını canlı canlı izledik.

Hazineyi boşalttılar anladık da, şu anda hazinenin başı da boş.

Demokrasiyi, hukuku, insan haklarını askıya alanlar saatlerdir adeta devleti de askıya almış durumda. Türkiye bir kabile devleti değil. Eski sistemde her banaklığın bir müsteşarı vardı. Siyasette olabilecek inişler-çıkışlar ya da bu tür türbülanslarda devletin devamlılığını sağlayan müsteşarlar vardı” diye konuştu.

"Şu anda hazinenin başı da boş"

Müsteşarlık görevinin kaldırıldığını söyleyen Babacan, “Niye? ‘Engel oluyor, biz pranga oluyor' diye. Müsteşarlar ‘hukuk' diyor, ‘kural' diyor önlerine getiriyor; onlar diyor ki, ‘bunlar vesayet, biz bunu aşacağız'. Ne yaptılar; bakanların altına bakan yardımcıları koydular. İlgili bakan da böyle görevinden ayrıldı mı ayrılmadı mı ne olacak belli değilken şu anda bakıyorsunuz, devletin bir kurumunun başı boş. Hazineyi boşalttılar anladık da, şu anda hazinenin başı da boş” ifadelerine yer verdi.

"Ortada bir sistem, zihniyet sorunu var"

Babacan açıklamalarını şöyle tamamladı: Böyle bir anlaşmayla bir devlet yönetilemez. Devlet ciddiyetine bu yakışmaz. Özgürlüklerin olmadığı, adaletsizliğin kol gezdiği bir ülkede ekonomi de iyi gitmez. Siz eğer hukuku askıya alırsanız, Meclis'i devre dışı bırakırsanız, özgürlükleri kısıtlarsanız, sürekli haksızlık yaparsanız hiçbir şeyi düzeltemezsiniz. Şu anda yaşanan sorun böyle tek tek kişilerle çözülebilecek bir sorun değil. Çünkü ortada bir sistem sorunu var, bir zihniyet sorunu var.