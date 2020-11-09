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Meclis'te torba yasa teklifi görüşülürken, DİSK'in Twitter hesabına kısıtlama getirildi

Meclis'te torba yasa teklifi görüşülürken, teklife 'işçilerin birçok hakkını elinden aldığı' iddiasıyla karşı çıkan DİSK'in Twitter hesabına kısıtlama getirildi.

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Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nun (DİSK) Twitter hesabına kısıtlama getirildi. Sosyal medya kullanıcıları, DİSK'in Twitter hesabına girdiğinde, 'Dikkat: Bu hesap geçici olarak kısıtlandı' uyarısıyla karşılaşıyor.

​DİSK İletişim Dairesi Müdürü Umar Karatepe, kısıtlama ile ilgili şunları paylaştı:

Parlamentoda işçilerle ilgili çok kritik bir yasa görüşülürken bir işçi sendikası hesabını sınırlamak skandaldır! Elbette bu hesap @diskinsesi fazlaca tweet atmakta ve etkileşim almaktadır. Bu olağandışı değildir. Olağandışı olan sizin sınırlamanız!

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