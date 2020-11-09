BIST 1.233
DOLAR 8,07
EURO 9,59
ALTIN 490,21
HABER /  YEREL

Van'da annenin çaresizliği: Oğlu o olaydan sonra sırra kadem bastı

Demirören Haber Ajansı

VAN'da ailesinden para isteyip olumsuz yanıt alınca evi terk eden çocuk sır oldu. 13 gündür evladı kayıp anne, 'çok acı çekiyorum' diyerek yardım istedi.

Abone ol

İpekyolu ilçesine bağlı Yeni Mahalle'de yaşayan Tahir-Fatma Abo çiftinin 6 çocuğundan biri olan Mehmet Erdem Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 9'uncu sınıf öğrencisi Harun Abo, mahalle servislerinde muavinlik yaparak aile bütçesine katkıda bulunmaya başladı. İddiaya göre görüldüğü en son gün ablasından para isteyen Harun Abo, olumsuz yanıt alınca küsüp evden çıktı.

Evi terk eden genç çocuk, bir daha da geri dönmedi. Anne Fatma Abo, kayıp başvurusunda bulundu. Oğlunun fotoğrafını eline alıp, sokak sokak dolaşan anne, vatandaşlara Harun'un fotoğraflarını göstererek, görüp görmediklerini sormaya başladı.

"Çok acı çekiyorum"

Anne Abo, 13 gündür kayıp oğlundan haber alamadıklarını belirterek," Oğlumun bulunması için her yere başvurdum. Ama şu ana kadar hiç bir haber alamadım. Ne olur benim oğlumu gören varsa bana haber versin. Lise 1'inci sınıfta okuyor. Çok acı çekiyorum. 6 çocuğum var. Oğlum Yeni Mahalle'de serviste muavinlik yapıyordu. Her yerde onu sordum. Şu ana kadar hiçbir haber alamadım. Oğlumun bulunması için herkesten yardım bekliyorum" dedi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Ahmet Uz'un cenazesinde büyük ayıp! Sadece bir ünlü oyuncu törene katıldı Galeriye Gözat
Van
SON DAKİKA HABERLERİ
ABD seçimi kazananBiden Trump’ın kovduğu ismi Covid-19 ekibinin başına getirdi
Koronavirüs aşısında büyük müjde! Pfizer'ın aşısı koronavirüsü yüzde 90 önledi
Bakan Murat Kurum açıkladı: İzmir depreminde evi yıkılan her vatandaşa daire verilecek
Bakan Karaismailoğlu açıkladı: Projede sona yaklaştık
Batman'da karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Hayatının şokunu yaşadı
Dolar 1 saat içinde çok hızlı düştü! Dolar ve Euro çakılırken TL değer kazandı
ÖNCEKİ HABERLER
Antalya'da 7 ayrı suçtan aranan kişi Esenyurt'ta yakalandı
ABD'de helikopter faciası! Donör kalp taşıyordu yere çakıldı
Altay Bayındır A Milli Takım kadrosuna alındı
Balıkesir'de sahte içkiden zehirlenen 2 kişi hayatını kaybetti
Sosyal medyadan duyurdu! Afşin Belediye Başkanı koronavirüse yakalandı
65 yaş yasağı olan iller hangisi 2020 liste güncellendi
Yorumlar