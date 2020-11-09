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Antalya'da 7 ayrı suçtan aranan kişi Esenyurt'ta yakalandı

ANTALYA'da işlediği suçlar nedeniyle 41 yıl 1 ay 10 gün kesinleşmiş cezası bulunan ve 7 ayrı suçtan aranan Ahmet S. polis ekipleri tarafından Esenyurt'ta yakalandı.

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Antalya'da 2006 yılında birden fazla kişiye silahlı tehdit, darp, gasp ve hürriyeti tehdit etme ile ruhsatsız silah bulundurma suçlarını işleyen ve 41 yıl 1 ay 10 gün hapis cezası bulunan Ahmet S. isimli şahıs Esenyurt'ta yakalandı.

İşlediği nitelikli yağma suçunun yanı sıra 7 ayrı suçtan da aranması olan şahıs İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan operasyonla adresi tespit edilip gözaltına alındı.

Ahmet S. polis merkezindeki sorgusunun ardından yargılanmak üzere adliyeye sevk edildi. Aranan şahsın daha önce 2009 yılında da 20 bin lira çek verdikleri müştekiden çeki zorla geri almak istedikleri ve bunun sonucunda M.R.D. isimli şahsı darp ettikleri öğrenildi.

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