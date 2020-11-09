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İzmir’deki depremde ölen Ramazan Ateş'in eşi Sevil Ateş de hayatını kaybetti

Demirören Haber Ajansı

İZMİR'de Yılmaz Erbek Apartmanı'nda hayatını kaybeden emekli jandarma astsubay Ramazan Ateş hayatını kaybetmişti. Enkazdan yaralı çıkarılan eşinden de acı haber geldi. Hastanede hayatını kaybeden Sevil Ateş, memleketi Eskişehir’in Çifteler ilçesinde, eşi Ramazan Ateş’in yanına defnedildi.

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İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde Yılmaz Erbek Apartmanı’nın market bulunan alt katı ile 1’inci katı çöktü. Tamamen çökmemesi için vinçler ile desteklenen apartmanının 1’inci katındaki dairde yaşayan emekli Jandarma Astsubay Ramazan Ateş'in enkaz altından cansız bedeni çıkarıldı. Eşi Sevil Ateş ise arama- kurtarma ekiplerince ağır yaralı olarak kurtarılarak, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Ramazan Ateş, 4 Kasım günü Eskişehir’de toprağa verilirken, Yılmaz Erbek Apartmanı kontrollü olarak yıkıldı.

Tedavisi yoğun bakımda süren Sevil Ateş dün gece doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti. Otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alınan Sevil Ateş'in cenazesi memleketi Eskişehir’e getirildi. Ateş, Çarşı Cami'nde kılınan cenaze namazının ardından Çifteler Mezarlığı’nda, eşi Ramazan Ateş’in yanında toprağa verildi. Cenazede, ateş ailesini AK Parti MKYK Üyesi ve Eskişehir Milletvekili Harun Karacan, Çifteler Kaymakamı Mehmet Uğur Aslan, Çifteler Belediye Başkanı Kadir Bıyık ile çok sayıda vatandaşın yalnız bırakmadı.

Deprem endişesiyle evlerini değiştirmişlerdi

Ateş çiftinin 20 yıl önce Emrah Apartmanı’nda oturduğunu, deprem endişesiyle daha sağlam olarak düşündükleri Yılmaz Erbek Apartmanı’na taşındığı ortaya çıkmıştı.

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Foto Galeri Depremde ölen emekli astsubayın acı kaderi: 20 yıl önce deprem nedeniyle taşınmış Galeriye Gözat
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