BIST 1.229
DOLAR 8,06
EURO 9,59
ALTIN 506,40
HABER /  DÜNYA

Putin'den kabinede değişiklik! Üç bakan görevden alındı

RUSYA Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ulaştırma, Doğal Kaynaklar ve İnşaat bakanları ile Ural Federal Bölgesi Yetkili Temsilcisini görevden aldı.

Abone ol

Putin'in imzaladığı kararnameye göre Ulaştırma Bakanı Yevgeniy Ditrih, Doğal Kaynaklar Bakanı Dmitriy Kobılkin ve İnşaat Bakanı Vladimir Yakuşev'in görevlerine son verildi.

Kararnamenin yayınlanması sonrası Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, anayasaya uygun olarak üç bakanın yerine geçecek adayları Devlet Duması'nın onayına sundu. Duma'ya sunulan belgeye göre Aeroflot CEO'su Vitaliy Savelyev'in Ulaştırma Bakanlığı'na, Uzak Doğu ve Arktika Kalkınma Bakanı Aleksandr Kozlov'un Doğal Kaynaklar Bakanlığı'na, İnşaat Bakan Yardımcısı Irek Fayzullin'in İnşaat Bakanlığı'na getirilmesi önerildi.

Mişustin'in sunduğu belgede üç bakanlığın dışında Enerji Bakanlığı'nda da değişiklik yapılmasının planlandığı görüldü. Nitekim Mişustin, RusHydro Genel Müdürü Nikolay Şulginov'un Enerji Bakanı olarak atanmasını önerdi. Mişustin, mevcut Enerji Bakanı Aleksandr Novak'ın ise yeni oluşturulan başbakan yardımcılığı pozisyonuna getirilmesini teklif etti.

Rusya Devlet Başkanlığı Ural Federal Bölgesi Yetkili Temsilcisi Nikolay Tsukanov görevden alınan bir diğer isim oldu. İnşaat Bakanlığı'ndan alınan Vladimir Yakuşev'in Tsukanov'dan boşalan koltuğa oturacağı ifade ediliyor.

SON DAKİKA HABERLERİ
LGS 2021 sınavı ne zaman yapılacak? Ziya Selçuk duyurdu
Berat Albayrak istifa edince Erdoğan 2 ismi evine çağırdı! Bloomberg'in iddiası
Binali Yıldırım Ekonomiden Sorumlu olacak iddiası Reuters geçti
Son dakika Azerbaycan ordusu, 23 köyü daha işgalden kurtardı
Berat Albayrak istifa etti! İstifa kabul edildi mi İletişim Başkanlığı açıklama yapacak
Cihat Yaycı'dan çarpıcı Joe Biden yorumu! FETÖ'yü büyütenler daha güçlü olacaklar...
ÖNCEKİ HABERLER
Okullar bu cuma tatil mi 2020 Kasım tatili kaç gün?
Okullar bu cuma tatil mi 2020 Kasım tatili kaç gün?
Van’da polislere halkla ilişkiler eğitimi
Barışmak istediğini reddeden sevgilisini sırtından bıçakladı
Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ şüphelisi 2 eski hakim tutuklandı
Star TV Menajerimi Ara 13. bölüm ön izleme
Yorumlar