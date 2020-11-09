Ortodokslardan Ayasofya davası! Danıştay'a başvurdular

TÜRKİYE vatandaşı bir grup Ortodoks, 'Haklarımız ihlal edildi' deyip Ayasofya'nın camiye çevrilmesi kararının iptali için Danıştay'a başvurdu.

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Danıştay'ın aldığı karar sonrası Cumhurbaşkanlığı kararıyla Diyanet'e devredilen ve 24 Temmuz'da ilk namazın kılındığı Ayasofya için Türkiye vatandaşı bir grup Ortadoks, Danıştay'a dava açtı.

Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre, dava dosyasında, 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararına karşı 86 yıl sonra açılan davanın süre aşımı nedeniyle reddinin gerektiği, bu nedenle Cumhurbaşkanı kararının hukuka aykırı olduğu öne sürüldü.

Ayasofya’nın ibadete açılmasının, Türkiye’nin taraf olduğu UNESCO Dünya Kültürel Ve Doğal Mirasın Korunması Sözleşmesi İle Birleşmiş Milletler Kültürel Haklar Sözleşmesine aykırı olduğu da iddia edildi.

"Azınlığın hakları ihlal edilmiştir"

Dava dilekçesinde, "Türkiye’de yaşayan Rum Ortodoks azınlığın hakları ihlal edilmiştir. Cumhurbaşkanlığı kararının iptalini talep ediyoruz" denildi. Davacı grup ve avukatları, konunun yargıya taşındığını ve şu aşamada yorum yapmak istemediklerini belirtti. Danıştay’ın, talebe ilişkin kararını kısa süre içerisinde vermesi bekleniyor.