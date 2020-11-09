65 yaş yasağı olan iller hangisi 2020 liste güncellendi

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de koronavirüs vakaları yeniden artmaya başladı. Son açıklamaya göre koronavirüs vakaları 2.500'ü aştı. Bakanlık onayı ile 9 ilçede 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkması yasaklandı ve sınırlandırıldı. Peki 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı olan iller hangisi yeni liste 2020

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Koronavirüs vakalarının artmasının ardından yeni tedbirler gelmeye başladı. İlk olarak bazı mekanların saat 22.00'den sonra kapanmasına karar verildi. İkinci olarak da risk altında bulunan 65 yaş üstü vatandaşların yeniden sokağa çıkması bazı ilçelerde yasaklandı. Peki hangi illerde 65 yaş yasağı geldi?

65 yaş üstü vatandaşların riskli grupta olması nedeni ile koronavirüsle mücadele sürecinde onları koruma amacı ile farklı uygulamalar devreye sokuluyor. Bu uygulamalar arasında sokağa çıkma yasağı da bulunuyor. Peki, 65 yaş üstü için hangi illerde sokağa çıkma yasağı var?

Erzurum

Erzurum'da 65 yaş ve üzeri vatandaşlar 10.00 ila 16.00 saatleri arasında maske ve mesafe kuralına uyarak sokağa çıkabilecek. Öte yandan kahve, kıraathane ve çay ocaklarına girişler de yasaklandı.



Bolu

Bolu'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, 65 yaş üstü vatandaşların toplu ulaşımı kullanma saatlerine kısıtlama getirildi. Kentte 65 yaş üstü vatandaşların temel ihtiyaçlarını kendileri karşılayabilmeleri amacıyla şehir içi toplu taşıma araçlarına yolcu yoğunluğunun en az olduğu 10.00-12.00 ile 14.00-16.00 saatlerinde binebilmesine izin verilmesine karar verildi.



Gaziantep

Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 65 yaş üzerindeki bireylerin 10.00-16.00 saatleri arası dışında sokağa çıkmalarına kısıtlama getirildiği bildirildi.



Eskişehir

Eskişehir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstündekilerin 10.00 ile 16.00 saatleri arası dışında sokağa çıkmalarına kısıtlama getirildiği bildirildi.



Bilecik

Bilecik Bozüyük'te 65 yaş ve üzeri vatandaşların 08.30-10.30 saatleri ile 18.00-19.00 saatleri arasında sokağa çıkabileceği bildirildi.



Çankırı

Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde 65 yaş üzeri vatandaşların sağlık açısından semt pazarlarına alınmamasına karar verildi.



Bursa

Bursa'da 65 yaş ve üzeri vatandaşların her gün 10.00-16.00 saatlerinde sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkabilmelerine, bu saatler dışında kalan saatlerde sokağa çıkmalarının yasaklanmasına karar verildi.



Uşak

Uşak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 65 ve üstü yaştakiler için 11.00 ile 16.00 saatleri arası dışında sokağa çıkmalarına kısıtlama getirildiği bildirildi.