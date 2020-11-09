Berat Albayrak istifa edince Erdoğan 2 ismi evine çağırdı! Bloomberg'in iddiası

Berat Albayrak'ın Instagram hesabına koyduğu istifa sonrasında Erdoğan 2 isimle görüşmüş. Bloomberg, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Nurettin Canikli ve Naci Ağbal'ı İstanbul'daki evine çağırdığını iddia etti.

Abone ol

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın istifası sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İstanbul Kısıklı’da dün gece sürpriz bir zirve gerçekleştirdiği iddia edildi. Bloomberg’in konuya dair doğrudan bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı habere göre, Erdoğan, yeni Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Naci Ağbal ve eski Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli ile bir araya geldi. Görüşmede para politikası tartışıldı.

Nurettin Canikli, Naci Ağbal ve Cumhurbaşkanlığı ofislerinden habere dair yorum gelmedi. Bloomberg, görüşmenin Berat Albayrak’ın istifasının birkaç saat sonrasında yapılmasına dikkat çekti.

Reuters'in Ağbal iddiası

Reuters da dün gece Kısıklı’da gerçekleşen zirveye dair bir haber geçti. Reuters'in haberine göre Naci Ağbal, İstanbul’da kamu ve özel bankaların genel müdürleri, sivil toplum kuruluşları, iş çevreleri ve düzenleyici kurumlar ile tek tek görüşerek ekonomideki gelişmeleri değerlendirirken, ardından dün akşam Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a brifing verdi.

Bu toplantıda Nurettin Canikli ve ekonomi politikaları kurulu üyesi Servet Bayındır’ın da yer aldığını kaydeden kaynaklar, “Canikli ve Bayındır, Ağbal’ın talebi doğrultusunda o toplantıda teknik bilgilendirmeler yaptı” dedi.

Bir kaynak ise Canikli’nin bugün MYK’da yapacağı ekonomi sunumunun iptal edildiğini belirterek, “Daha önce belirlenen program çerçevesinde Canikli’nin bugün MYK’da yapacağı ekonomi sunumu iptal edildi” dedi.