Berat Albayrak istifa etti! İstifa kabul edildi mi İletişim Başkanlığı açıklama yapacak

Tüm Türkiye Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın istifasına kilitlendi. İstifanın kabul edilip edilmediği henüz belli olmazken, İletişim Başkanlığı'nın son dakika gelişmelerle ilgili açıklama yapacağı duyuruldu.

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Son dakika haberine göre, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın Berat Albayrak'ın istifasıyla ilgili açıklama yapacak. İletişim Başkanlığı'nın nasıl bir açıklama yapacağı merak edilirken iki ayrı senaryo üzerinde duruluyor.

İlk senaryoya göre, Berat Albayrak'ın istifasının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilmediği duyurulacak.

İkinci senaryoya göre ise, Berat Albayrak'ın istifası kabul edildi. İletişim başkanlığı istifanın kabul edildiği bilgisiyle birlikte yeni Hazine Bakanı'nın kim olduğunu duyuracak.

Instagram hesabındaki istifa metni

Berat Albayrak istafasını dün akşam saat 19.00'da Instagram hesabına koydu. O saatten itibaren gözler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a döndü. Instagramda yer alan söz konusu istifa metninin tamamı şöyle:

-"Yaklaşık beş yıldır sürdürdüğüm bakanlık görevime sağlık sorunlarım nedeniyle devam edememe kararı aldım. Bundan sonraki süreçte artık zamanımı uzun yıllardır zorunluluktan ötürü ihmal ettiğim ve bana desteğini hiçbir zaman esirgemeyen annem, babam, eşim ve çocuklarıma ayıracağım.

-Çok büyük hedeflerle çıktığımız bu yolculukta gerçekleşecek olan bayrak değişimiyle yeni gelen arkadaşlarımız Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Büyük ve Güçlü Türkiye hedefine her zamankinden daha kararlı ve emin adımlarla devam edeceklerdir.

En ufak şüphem yok

-Enerjide olduğu gibi ekonomide de ektiğimiz tohumlar çokta uzak olmayan bir gelecekte koca koca çınarlara dönüşecek ve ülkemizi tam bağımsızlık hedefine ulaştırdığına şahit olacağız inşallah. Bundan en ufak bir şüphem yoktur.

At izi it izine karıştı

-Bu 5 yıllık süre zarfında benimle bu zor ama kutsal yükü yüklenen tüm yakın mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Çokça hakkım geçmiştir haklarını helal etsinler. At izinin it izine karıştığı, Hak ve batılı ayırt etmenin zorlaştığı böyle çetin bir zamanda bizlerin samimiyetine inanarak dua eden her bir vatandaşımızdan Rabbim razı olsun.

Rabbime hamdolsun

-Türkiye tarihindeki belki de en kritik dönemlerden sayılacak bu 5 yıllık süre zarfında ülkeme ve ümmete hizmet etmeyi bana nasip eden Rabbime sonsuz hamdolsun. Gaybı, kalpleri ve hakiki niyetleri bilen mutlak güç sahibi Cenab-ı Allah bizleri Sırat-ı Müstakim'den ayırmasın"

Bu gönderiyi Instagram'da gör Berat Albayrak (@beratalbayrak)'in paylaştığı bir gönderi ( 8 Kas, 2020, 8:04öö PST )