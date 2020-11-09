Cihat Yaycı'dan çarpıcı Joe Biden yorumu! FETÖ'yü büyütenler daha güçlü olacaklar...

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda FETÖMETRE adı ile yarattığı teknikle çok sayıda FETÖ'cü askerin tespit edilmesini sağlayan emekli Amiral Cihat Yaycı, ABD'de Joe Biden'ın seçilmesi ile ilgili çarpıcı yorumlar yaptı. Yaycı “FETÖ'yü besleyip büyütenler şimdi daha güçlü olacaklar diye bir endişe söz konusudur” dedi.

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ABD'de 3 Kasım'da yapılan başkanlık seçimlerinin sonucu belli oldu. Trump'a karşı 279 delege sayısına ulaşan Demokrat Parti aday Joe Biden, ABD'nin 46. Başkanı oldu. ABD seçimlerinin Türkiye'ye olası yansımalarını değerlendiren emekli Amiral Cihat Yaycı, FETÖ'yü besleyip büyütenler şimdi daha güçlü olacaklar diye bir endişe söz konusudur.” yorumunda bulundu.

Bahçeşehir Üniversitesi Denizcilik ve Global Stratejiler Merkezi Başkanı emekli Amiral Cihat Yaycı, Joe Biden'ın seçilmesini Aydınlık’tan Tevfik Kadan’a değerlendirdi.

Cihat Yaycı, "FETÖ'nün Biden’ın kazanmasından yana tavır koyduğuna" dikkat çekti.

''Türkiye müstemleke değil''

Her şeye rağmen büyük bir endişe ve korkuya gerek olmadığının altını çizen Amiral Yaycı, şöyle devam ediyor:

"Türkiye Cumhuriyeti Devleti müstemleke bir devlet değil. Kendi duruşunu sergileyen bir devlet. Bağımsız politika güdüyor artık. Trump zamanında olmadı mı 15 Temmuz? Bundan 10 gün önce ABD Dışişleri Bakanı gelmedi mi Atina'ya? Orada Türkiye karşıtı destek vermediler mi? Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin kullandığı iki tane senatör var. Bunlar Türkiye aleyhinde bir sürü girişimde bulundular. Senato'dan yaptırım kararları çıkardılar. Türkiye'ye şu anda yaptırım uygulanıyor. Türkiye, F-35 dahil bir şey alamıyor ki zaten. Yani korkacak, endişe edecek bir şey yok, yapacaklarını zaten yapıyorlar. Sayın Cumhurbaşkanı bugüne kadar 3 ABD Başkanı ile çalıştı. Biden ile de çalışır. Abartılı endişeye yok."

'Rusya'dan istifade etmemiz lazım'

Türkiye'nin önümüzdeki süreçte ittifak potansiyelini iyi kullanması gerektiğine de dikkat çeken Amiral Yaycı, ezilen ve yaptırımlara maruz kalan ülkelerin doğal olarak bir araya geleceğini kaydediyor. Yaycı şöyle devam ediyor:

"Beklenti kısmen şuydu: Trump ikinci kez başkan seçilmiş olsaydı, bir daha seçim kaygısı taşımayacaktı. O zaman daha cesur davranabilirdi. Bizi en azından yaptırımlardan, biraz daha, belki korurdu. Neticede FETÖ'nün Biden’dan beklentisi gerçekleşirse. FETÖ'cü yapılanmalarla üstümüze gelenler şimdi daha güçlü olacaklar, o bir gerçek. Türkiye'nin dik durması lazım. Menfaatimize uygun ittifaklar kurmamız lazım. Yalnız başımıza olmaz. Amerika Türkiye’nin aleyhine hareket edecek olursa, Türkiye’nin de kendine dost, müttefik bulması lazım. Mesela ticarette müttefik bulmamız lazım. Avrupa Birliği yaptırım uyguluyor, Rusya çok büyük pazar, Rusya'dan bizim kesinlikle istifade etmemiz lazım. Bir de Avrupa Birliği Rusya'ya da yaptırım uyguluyor. O zaman yaptırım uygulanan devletler kendi çaresini kendileri bulurlar. Rusya'yla işbirliği yapamazsın, Mısır'la iş yapamazsın vs. Yok öyle bir şey. Menfaatim neredeyse onunla işbirliği yaparım. Türkiye artık uzadıkça budanan kurudukça sulanan bir devlet değildir.”

'Suriye'de geç kalıyoruz'

Amiral Cihat Yaycı'nın önümüzdeki döneme ilişkin endişelerinden biri de dışarıda sahada kazandığımız başarıların zamanla kaybedilme tehlikesi. "Suriye'de de böyle bir tehlike mevcut" diyen Yaycı, "Sahada kazandığımızı masada kaybedebiliriz. Libya'da da öyle, verdiğimiz danışmanlık desteği ile sahada kazanıyoruz, ama masada kaybet etmeyelim. Çok dikkat etmeliyiz" ifadelerini kullanıyor.