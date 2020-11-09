BIST 1.224
DOLAR 8,05
EURO 9,57
ALTIN 510,15
HABER /  SPOR

Aykut Kocaman geri dönüyor! İşte yeni takımı

Son olarak Konyaspor'da görev alan Aykut Kocaman yaklaşık 1 yıllık aranın ardından Süper Lig'e geri dönüyor. Aykut Kocaman ile bire bir konuşan Süper Lig başkanı, büyük ölçüde anlaşma sağladı.

Abone ol

Türk futbolunun en tecrübeli teknik adamları arasında yer alan Aykut Kocaman yeniden Süper Lig'e geri dönüş hazırlığında. Fenerbahçe'nin efsane ismi Aykut Kocaman yaklaşık 1 yıllık aranın ardından Süper Lig'e geri dönüyor.

Ali Koç'un Fenerbahçe başkanlığına seçilmesinin ardından görevine son verilen ve ardından İttifak Holding Konyaspor'un başına geçen Aykut Kocaman, yeşil beyazlı ekiple istediği sonuçları alamadı.

Son olarak Konya'da görev yaptı
2018-2019 sezonunun Kasım ayında İttifak Holdig Konyaspor'un başına getirilen tecrübeli teknik adam geçtiğimiz sezon Şubat ayında art arda gelen kötü sonuçların ardından görevden alınmıştı. Aykut Kocaman'ın yerine İttifak Holding Konyaspor'un teknik direktörlük görevine Bülent Korkmaz getirilmişti.

Kayserispor'un başına geçecek
Fanatik'in haberine göre; tecrübeli teknik adamın anlaşmak üzere odluğu takım ortaya çıktı. Kayseri Haber'de yer alan habere göre HES Kablo Kayserispor’da yeni teknik direktör için Başkan Berna Gözbaşı, çalışmasını büyük bir titizlikle yürütüyor. Bir aksilik olmazsa sarı-kırmızılı ekipte yeni teknik direktör Hatay maçının ardından takımın başına geçecek. Aykut Kocaman ile bire bir konuşan Başkan Berna Gözbaşı büyük ölçüde anlaşma sağladı.

SON DAKİKA HABERLERİ
Altın fiyatlarında son durum ne? İşte 9 Kasım Pazartesi altın fiyatları
TÜBİTAK geliştirdi! Türkiye'de kullanılan Covid-19 test kitlerinde yeni dönem
AK Parti MYK toplantısı! Gündemdeki kritik 4 konu değerlendirilecek
Ahmet Çakar'dan bomba sözler: Türk futbolunda hile yapılıyor
İYİ Parti'de kritik cuma! Ümit Özdağ o paylaşımı neden sildiğini açıkladı
Erol Bulut neşteri vuruyor! İşte çıkış beklediği isim
ÖNCEKİ HABERLER
Nurettin Canikli kimdir aslen nereli yeni Maliye Bakanı oldu iddiası
Oda TV davası! Gazeteciler Müyesser Yıldız ve İsmail Dükel hakim karşısında
Kalp krizi geçirerek ölmüştü!Fatmanur Yücel'in ölümünde ‘çakmak gazı’ şüphesi
Erzincan'dan sonra İzmir depreminden de kurtuldular
Abdullah Avcı, Trabzonspor'la 3 yıllığına anlaştı
Ahmet Uz kimdir neden öldü Ahmet Uz kaç yaşında?
Yorumlar 1 yorum