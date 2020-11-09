Aykut Kocaman geri dönüyor! İşte yeni takımı

Son olarak Konyaspor'da görev alan Aykut Kocaman yaklaşık 1 yıllık aranın ardından Süper Lig'e geri dönüyor. Aykut Kocaman ile bire bir konuşan Süper Lig başkanı, büyük ölçüde anlaşma sağladı.

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Türk futbolunun en tecrübeli teknik adamları arasında yer alan Aykut Kocaman yeniden Süper Lig'e geri dönüş hazırlığında. Fenerbahçe'nin efsane ismi Aykut Kocaman yaklaşık 1 yıllık aranın ardından Süper Lig'e geri dönüyor.

Ali Koç'un Fenerbahçe başkanlığına seçilmesinin ardından görevine son verilen ve ardından İttifak Holding Konyaspor'un başına geçen Aykut Kocaman, yeşil beyazlı ekiple istediği sonuçları alamadı.

Son olarak Konya'da görev yaptı

2018-2019 sezonunun Kasım ayında İttifak Holdig Konyaspor'un başına getirilen tecrübeli teknik adam geçtiğimiz sezon Şubat ayında art arda gelen kötü sonuçların ardından görevden alınmıştı. Aykut Kocaman'ın yerine İttifak Holding Konyaspor'un teknik direktörlük görevine Bülent Korkmaz getirilmişti.

Kayserispor'un başına geçecek

Fanatik'in haberine göre; tecrübeli teknik adamın anlaşmak üzere odluğu takım ortaya çıktı. Kayseri Haber'de yer alan habere göre HES Kablo Kayserispor’da yeni teknik direktör için Başkan Berna Gözbaşı, çalışmasını büyük bir titizlikle yürütüyor. Bir aksilik olmazsa sarı-kırmızılı ekipte yeni teknik direktör Hatay maçının ardından takımın başına geçecek. Aykut Kocaman ile bire bir konuşan Başkan Berna Gözbaşı büyük ölçüde anlaşma sağladı.