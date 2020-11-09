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Abdullah Avcı, Trabzonspor'la 3 yıllığına anlaştı

Demirören Haber Ajansı

Teknik direktör Abdullah Avcı, Trabzonspor ile 3 yıllık anlaşma sağladı. Abdullah Avcı, yeni takımının başındaki ilk antrenmanını çarşamba günü yapacak. 

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Trabzonspor ile 3 yılık anlaşma sağlayan teknik direktör Abdullah Avcı, yarın Trabzon'a gidecek. Bordo mavili takımın başındaki ilk antrenmanını ise çarşamba günü yapacak. 

Teknik direktör arayışlarında olan Fraport-TAV Antalyaspor Kulübü ile de görüşen Avcı'nın, Trabzonspor ile 3 yıllık anlaşma sağlamasında yardımcı hocası Orhan Ak'ın etkisi oldu. Ak'ın Abdullah Avcı'ya, 'Trabzon ve Trabzonspor'da başarılı olabiliriz' sözleri de Avcı'nın kararını etkiledi.

Daha az maaşa Trabzonspor'a
Öte yandan Antalyaspor'dan daha yüksek bir maaş teklifi alan Abdullah Avcı, Trabzonspor'a hemen hemen yarı ücrete imza atmış olacak. Ayrıca devre arasında yürütülecek transfer çalışmaları ve planları için de Trabzonspor Yönetimi ile görüşen Avcı, ekibine transfer için de belirli hazırlıklar yapmasını söyledi.  

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