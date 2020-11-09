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Altın fiyatlarında son durum ne? İşte 9 Kasım Pazartesi altın fiyatları

Altın fiyatları; ekonomik gelişmeler, pandemide ikinci dalga korkusu ve ülkeler arası gerilimler gibi birçok etken ile yükselişte... Dar bantta yükselişini sürdüren çeyrek altının fiyatı 872 lira seviyesinde seyrediyor.

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Son günlerde dalgalı bir seyir izleyen, yatırımcıların sığındığı güvenli liman altının gramı, İstanbul’un kalbinin attığı Kapalıçarşı’da 529 lira civarında bulunuyor.

Altı aylık değerlendirmeye göre külçe altın; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 37,60, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 40,89 oranında yatırımcısına en yüksek kazancı sağlayan yatırım aracı oldu.

Aynı dönemde BIST 100 endeksi, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 14,09, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 12,04 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

Altın fiyatları 9 Kasım Pazartesi
  • Gram altın: 529 lira
  • Çeyrek altın: 872 lira
  • Yarım altın: 1.744 lira
  • Cumhuriyet altını: 3.475 lira
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