Ahmet Çakar'dan bomba sözler: Türk futbolunda hile yapılıyor

Eski hakem ve spor yorumcusu Ahmet Çakar, "Türk futbolunda birileri hile yapıyor. Şayet bu olmasaydı, Fenerbahçe ile Galatasaray arasında fark en az 6-7 olurdu." şeklinde açıklamada bulundu.

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Süper Lig'in 8. haftasında Sivasspor deplasmanına çıkan Galatasaray, sahadan 2-1'lik sonuçla galip ayrıldı. Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 19. dakikada Belhanda ve 48. dakikada Arda Turan attı. Sivasspor'un tek sayısı ise 76. dakikada Caner Osmanpaşa attı. Sivasspor, 45. dakikada Fajr ile bir penaltı atışından yararlanamadı. Kaptan Arda Turan ise, Galatasaray formasıyla tam 9 yıl sonra gol attı.

''Türk futbolunda hile yapıldığını söylüyorum''

Süper Lig'de Galatasaray'ın Demir Grup Sivasspor'u yendiği maçın ardından eski Ahmet Çakar açıklamalarda bulundu. Çakar, şu ifadeleri kullandı; ''Nihat Özdemir'e beİN Sports'a Sayın Bakan'a suç duyurusunda bulunuyorum. Türk futbolunda birileri hile yapıyor. ABD'de bile Donald Trump 'Hile yapıldı' diyorsa, ben de Türk futbolunda hile yapıldığını söylüyorum. Şayet bu olmasaydı, Fenerbahçe ile Galatasaray arasında fark en az 6-7 olurdu.

Fener'in golü temiz

Ya bu işte bir pislik var ya da bende var! Fenerbahçe maçını izledim, Pelkas güzel bir gol attı. Çağırdılar, 'Aaa dedik elle mi oynadı?' Her açıdan bakıyorum, eli göremedim. VAR Hakemi, orta hakemi nasıl izlemeye çağırdı? Orta hakemin, benden daha fazla mı gözü var? eşe, dosta soruyorum 'Net el' diyen yok, 'Net el değil' diyen yok. Sen VAR olarak ne gördün? Orta hakem sen nasıl verdin? TFF Başkanı, MHK Başkanı, sokaktaki simitçi, kapıdaki güvenlik bana anlatsın. Bu hakemlik bir şey değil.

''İkincisi %100 penaltı''

Bu orta hakemler penaltıyı göremiyorsa, yerlerine sekretere koysunlar. İlk penaltı doğru ama 30 saniye daha doğru bir penaltı var. Marcao, Kayode'nin ensesine bastırdı faul ve penaltı. İlkine göre daha penaltı. İkincisi %100 penaltı. Futbol kurallarında 30 saniye içinde iki penaltı verilmez kuralı mı var? Abdülkadir Bitigen zaten penaltıları VAR'a bırakmış, o zaman VAR neden ikincide çağırmadı?

''Fenerbahçe maçında eli gören var mı?''

Fenerbahçe'nin o golü verilse kazanır mıydı bilemem ama kaybetmezdi. 1-1 olsa, Galatasaray kazanır mıydı, bilemiyorum. Ben aptal değilim, Fenerbahçe maçında eli gören var mı? Suat Arslanboğa'nın Türk futboluyla ilişkisi kesilmeli. Sebebini bana sormayın. Ankaragücü - Karagümrük maçındaki penaltıyı izledim, bu işte bir şeyler var. Serdar Tatlı kardeşim, Suat Arslanboğa'nın Karagümrük lehine verdiği penaltıdan rahatsızım ve VAR da çağırmıyor. Abülkadir Bitigen için aynı şeyi söylemiyorum, genç hakem.

''Ligin 3-4 takımı tepede kalsın diye hile olabilir''

Neden ligde hile olabilir, birçok ihtimal var. Ligin 3-4 takımı tepede kalsın diye hile olabilir. Buna suni rekabet diyoruz. Fenerbahçe'nin aşağı çekilme arzusu, Galatasaray'ın ise Fatih Terim ve futboldaki derin yapılanmasıyla yukarıda tutulma arzusu. Rıdvan Dilmen'in MHK'yi ayarladığı söylentilerinden sonra 'Fenerbahçe tetikçisi değiliz' diyerek Fenerbahçe aleyhine kararlar verilmiş olabilir. Bir takım güçlerin el değiştirmesinden de bu işler olabilir.

''Fenerbahçe öndeyken, nerelere düştü''

Hafta içi ismini veremeyeceğim ünlü bir hakemle beraberdim, ismini veremem. Çocuğun ismini vermem. Hakemler çok konuşan biri değilim. Şifreli konuştu, bazı şeyleri anlatamadı. Baktım maçları mı kesildi ama öyle bir şey de yok. Maç alıyor hala. 'Zorlu toplantısından sonra hakemler içinde 'Zekeriya Alp, bizi Ali Koç'a mı satacak?' endişesi oldu' dedi. Sonra Fenerbahçe öndeyken, nerelere düştü. Bu iş ters tepti.

Rıdvan Dilmen algısı

Rıdvan Dilmen bundan bir ay önce aldı bıçağı, herkese salladı. Beni ilgilendirmez. Şu var, Rıdvan Dilmen'in 'Serdar Tatlı'yı MHK Başkanı yaptı' algısı var. Bence alakası yok ama Rıdvan o akşam 'Serdar'ı bir kere aradım falan, Şansal abi bilmem ne' gibi şeyler söyledi. Zaten Serdar Tatlı'yı hakemler sevmez. Rıdvan Dilmen algısından sonra 'Rıdvan Dilmen ve Fenerbahçe'nin ekmeğine yağ süremeyiz' imajı oldu. Bunları bana görevde olan bir hakem söyledi. Ünlü 8-10 hakemden bahsediyorum. Hakemler korkak değil, durumdan vazife çıkarır, cin gibidirler. Serdar Tatlı'ya soruyorum, sor bakalım hakemine eli görmüş mü?

''Bunlar parayı öper''

Arda Turan maçtan sonra ağlıyor, Fatih Terim kazanınca çok olgun. Arda Turan, sen Fatih Terim'e küs olduğunuzda 'Adamlığı Fatih Terim'den mi öğreneceğim?' demedin mi? Caner Erkin ile Gökhan Gönül'ü izledim. Bunlar Beşiktaş seyircisi önünde secdeye yatmadı mı? Bunlar parayı öper! Caner sen ne ayaksın, Beşiktaş armasını öpüyordun! Sergen Yalçın da dört büyüklerde oynadı, bir gün bu hareketleri yapmadı.''