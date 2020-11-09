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MEB'den ilkokul öğrencilerine 3 bin 500 soruluk kaynak desteği

MİLLİ Eğitim Bakanlığı (MEB), koronavirüs salgını sürecinde öğrencilere sunduğu kaynak desteği kapsamında ilkokul 2'nci,3'üncü ve 4'üncü sınıf düzeyindeki öğrenciler için 3 bin 500 adetlik soru paketi yayımladı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Yeni kaynaklarla düzenli olarak öğrencilerimizi desteklemeye devam edecek ve bu zor günleri birlikte aşacağız" dedi.

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Milli Eğitim Bakanlığı, pandemi sürecinde öğrencilere sunduğu kaynak desteğine yenisi ekledi. İlkokul 2'nci, 3'üncü ve 4'üncü sınıf düzeyinde 3 bin 500 adet soruluk paket,  'http://odsgm.meb.gov.tr/' adresinde yayımlandı. Sorular, Türkçe, Matematik, Hayat Bilgisi, Fen Bilimleri ve Sosyal Bilgiler derslerinin tüm ünitelerini kapsayacak şekilde hazırlandı. Soru paketinde 2'nci sınıflar için 785 adet soru, 3'üncü sınıflar için 1115 adet soru, 4’üncü sınıflar için 1600 adet soru yer aldı.

''Bu zor günleri birlikte aşacağız"
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, salgın ile mücadele günlerinde tüm imkanlar ile öğrencilerin yanında olduklarını belirterek, "Daha önce ortaokul ve lise kademesinde tüm sınıflar düzeyinde öğrencilerimize destek paketleri hazırlamış ve paylaşmıştık. İlkokul seviyesinde öğrencilerimize destek sağlamak için çalışmalarımız devam ediyordu ve bu çalışmayı da tamamladık. Böylece, ilkokul, ortaokul ve lise kademelerinin tüm sınıf seviyelerinde öğrencilerimize kaynak desteği sunmuş olduk.  Yeni kaynaklarla düzenli olarak öğrencilerimizi desteklemeye devam edecek ve bu zor günleri birlikte aşacağız" dedi.

MEB, daha önce öğrencilere destek olmak amacıyla kazanım kavrama testleri 5., 6. ve 7'nci sınıflar için beceri temelli testler, 8'inci sınıflar için LGS örnek soruları ve soru destek paketleri ve 9., 10., 11. ve 12'nci sınıflar için tekrar testlerini yayımlamıştı. 5., 6., 7. ve 8'inci sınıflar için hazırlanan 4 bin 560 soru içeren 60 adet çalışma fasikülleri ile destek kapsamı genişletilirken, öğrenci ve öğretmenler tarafından yoğun ilgi gören bu destek materyalleri erişim kolaylığı, kullanılabilirlik, amaca uygunluk bakımından memnuniyetle karşılanmıştı.

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