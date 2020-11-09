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Adnan Bali kimdir aslen nereli yeni Maliye Bakanı mı duyurdu

Berat Albayrak'ın istifasının ardından yeni Hazine ve Maliye Bakanı kim olacak sorusu akıllara takıldı. Bakanlık için adı geçen isimlerden biri de Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali oldu. Adnan Bali sosyal medyada dolaşan bakanlık iddialarına cevap verdi. Peki Adnan Bali kimdir, aslen nereli? Adnan Bali biyografisi...

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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın sağlık nedenlerinden dolayı görevinden istifa ettiğini duyurmasının ardından akıllara yeni Maliye Bakanı kim olacak sorusu takıldı. Kulislerde dolaşan isimlerden biri de  Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali oldu. 

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın istifa paylaşımı sonrasında bakanlık görevine getirileceği iddia edilen İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali, iddiaları yalanladı.

Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali, sosyal medyada dolaşan iddialara ilişkin, "Hazine ve Maliye Bakanı olduğuma dair sosyal medya üzerinden yayılan söylentiler gerçek dışıdır. Bu tür söylentilere itibar edilmemelidir" dedi.

Bali, "Adım kullanılarak açılan sahte hesaplardan yapılan açıklamalar doğru değildir. Sosyal medyada LinkedIn haricinde hiçbir mecrada hesabım bulunmamaktadır" ifadelerini kullandı.

Adnan Bali kimdir: Adnan Bali 58 yaşında ve aslen İslahiye, Gaziantep doğumlu. Bankacı olan Adnan Bali, Figen Bali ile evli. 

ODTÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi Bölümünden mezun olmuştur. 1986'da Türkiye İş Bankası'na 1986 yılında Teftiş Kurulu Başkanlığında Müfettiş Yardımcısı olarak göreve başlamış, 1994 yılına kadar 8 yıl boyunca bu görevde bulunmuştur. Daha sonra aynı bankada çeşitli pozisyonlarda müdürlük ve müdür yardımcılığı yapmış ve 2006 yılında genel müdür yardımcısı olarak atanmıştır. Bu görevde 5 yıl kaldıktan sonra Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaparken Ersin Özince'nin yerine, 2011 yılında Genel Müdür olarak atanmıştır. Halen aynı yerde ve pozisyonda çalışmaktadır.

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