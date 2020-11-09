Arap ülkelerinden peş peşe Biden mesajı!

Suudi Arabistan, Kuveyt, Filistin, Dubai, Yemen ve Moritanya, 3 Kasım'da ABD'nin 46. başkanı seçilen Demokrat aday Joe Biden'ı tebrik etti. Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz ve Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ABD'nin yeni Başkanı Joe Biden ve yeni Başkan Yardımcısı Kamala Harris'i tebrik etti.

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ABD'de yapılan 59. başkanlık seçiminin galibi Demokrat aday Joe Biden’a dünya liderlerinden tebrik mesajları gelmeye devam ediyor.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı tarafından yapılan açıklamada, Kral Selman bin Abdulaziz ve Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın ABD’nin yeni Başkanı Joe Biden ve yeni Başkan Yardımcısı Kamala Harris'i kazandıkları zaferden dolayı tebrik mektubu gönderdiği belirtildi.

Açıklamada, Kral Selman'ın Biden'e en içten tebriklerini sunduğu ve iki ülke arasındaki seçkin ilişkilere övgüde bulunduğu ifade edildi.

- Kuveyt

Kuveyt haber ajansı KUNA'ya göre, Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir de gönderdiği telgrafla Biden'i tebrik etti.

Cabir, iki ülke arasında farklı alandaki ilişkilerin güçlendirilmesini istediğini belirtti.

- Filistin

Filistin haber ajansı WAFA'nın haberine göre, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas da Biden ile Harris'i tebrik etti.

Abbas, Biden liderliğindeki yeni yönetimle Filistin-ABD ilişkilerini güçlendirme, Filistin halkının özgürlüğü ve bağımsızlığının yanı sıra tüm dünyanın güvenlik ve istikrarı için çalışmayı arzu ettiğini dile getirdi.

-Dubai

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkan Yardımcısı ve aynı zamanda Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Raşid Al Maktum da gönderdiği telgrafla seçimleri kazanan Biden'ı kutladı.

- Yemen

Yemen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Ali Muhsin Salih gönderdiği telgrafta Biden'i kutlayarak, yeni ABD yönetimini, Yemen'de barışın tesisi için çalışmaya çağırdı.

- Moritanya

Moritanya haber ajansı AMİ'ye göre, Cumhurbaşkanı Muhammed Vild el-Gazvani, seçimi kazanmasından ötürü Biden'i kutladı.

Gazvani, gönderdiği telgrafta, iki ülke arasındaki işbirliği ve dostluk bağlarını güçlendirmek için yeni ABD yönetimiyle çalışmaya devam etmek istediklerini kaydetti.