Erol Bulut neşteri vuruyor! İşte çıkış beklediği isim

Fenerbahçe, evinde Konyaspor'a 2-0 mağlup oldu. Maç sonrasında konuşan Erol Bulut, milli ara sonrasında bazı değişikliklere gideceğinin sinyallerini verirken milli futbolcuya da mesaj gönderdi.

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Süper Lig'de ilk 7 haftada iyi bir hava yakalayarak yenilmeden 17 puan toplayan Fenerbahçe'de, Konyaspor maçı keyifleri kaçırdı.

Sezon başında 18 transferle geniş bir kadro kuran sarı-lacivertliler, özellikle Konyaspor önündeki değişiklikler ve hamlelerle soru işaretleri yarattı. Geçen sezon Süper Lig'de yıldızlaşan isimlerin bu sezon ilk 8 haftada yedek kulübesinden çıkaması ve son maçta süre dahi alamamaları eleştiri konusu oldu.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut'un 2-0 kaybedilen Konyaspor maçı sonrasında yaptığı açıklamalar milli aradan sonra kadroda operasyon sinyali olarak algılandı. Başarılı teknik adam açıklamasıyla form ve performans düşüklüğüne fazla tahammülü olmadığı gösterdi.

''Milli aradan sonra durumu göreceğiz"

Erol Bulut, maç sonrası "Birkaç arkadaşımızın sadece bu maçla ilgili değil son 2-3 hafta ile ilgili performans düşüklüğü var. Milli aradan sonra durumu göreceğiz" açıklamasını yapmıştı.

Mert Hakan'a mesaj var

Milliyet'in haberine göre; teknik patron Bulut'un 11'de şans verdiği Samatta, Valencia, Thiam ve Serdar Aziz'in performansını yeterli bulmadığı, yedek bekleyen Mert Hakan'dan çıkış beklediği ifade edildi. Sosa'nın yokluğunda Mert Hakan'a görev verilmemesi de bu oyuncuya verilen bir mesaj olduğu da belirtiliyor.