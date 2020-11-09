Aydın'da kamyona arkadan çarptı! Feci şekilde can verdi

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde motosikletin kamyona çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

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Alınan bilgiye göre, Ferhat Avcu (34) idaresindeki plakasız motosiklet, Beydağ'a istikametine seyir halinde olan Sezer M. yönetimindeki 35 Z 9090 plakalı kamyonun arka yan kısmına çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü ve yolcu Hasan Duru (38) savruldu.



Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Avcu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan Duru ise ambulansla Nazilli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.