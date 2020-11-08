İstanbul'daki bu binaya bakan herkesin midesi bulanıyor! Çay bardağındaki kaşık oynamıyor

Konuşmasının devamında Türkekul "Bunun üzerine binanın çelik epoksi sistemi ile güçlendirilirse, kiraya çıkmayacağımız, bütün sistemlerin çalışacağı ve her dairede 2 günlük çalışma ile binanın bu şekilde güçlendirilmesinin daha ekonomik olacağını düşündük, buna karar verdik. Binamız şu anda İstanbul Üniversitesi İnşaat Fakültesi'nden bilirkişi raporuna göre 8,6 şiddetindeki depreme dayanabilecek şekildedir" diye konuştu.