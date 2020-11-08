İstanbul'daki bu binaya bakan herkesin midesi bulanıyor! Çay bardağındaki kaşık oynamıyor
İSTANBUL Bakırköy'de bulunan 6 katlı bir apartmanı görenler gözlerine inanamadı.
Osmaniye mahallesindeki apartman çelik direklerle çevrili halde bulunuyor.. Edinilen bilgilere göre apartman 17 Ağustos 1999'daki depremde hasar gördü. Apartman sakinleri inceleme yaptırınca binanın güçlendirilmesi gerektiği ortaya çıktı.
Hak sahipleri güçlendirme konusunda anlaşamayınca konu mahkemeye taşındı. 2000 yılında başlayan mahkeme süreci 2005 yılında sona erdi. Mahkeme binanın güçlendirilmesine karar verince apartman yönetimi de güçlendirme yöntemleri arasından 'çelik sistemli' olana karar verdi ve kısa sürede güçlendirildi.
Apartman yöneticisi emekli kaptan pilot Saim Türkekul süreçle ilgili konuştu. İncelemelerin üniversitede yapıldığını ifade eden Türkekul, "Binayı güçlendirmede 2 yöntem vardı. İkisini de Kültür Üniversitesi laboratuvarlarında incelettik. Birisi betonarme sistemiydi. Betonarme sisteminde daireler yüzde 20 oranında küçülüyordu." dedi.
Konuşmasının devamında Türkekul "Bunun üzerine binanın çelik epoksi sistemi ile güçlendirilirse, kiraya çıkmayacağımız, bütün sistemlerin çalışacağı ve her dairede 2 günlük çalışma ile binanın bu şekilde güçlendirilmesinin daha ekonomik olacağını düşündük, buna karar verdik. Binamız şu anda İstanbul Üniversitesi İnşaat Fakültesi'nden bilirkişi raporuna göre 8,6 şiddetindeki depreme dayanabilecek şekildedir" diye konuştu.