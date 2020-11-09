Sivasspor Galatasaray maçı sonrası ilginç çıkış: Bir penaltı daha vardı

Galatasaray, deplasmanda Sivasspor'u 2-1 yenerken spor yazarları, müsabakayı değerlendirdi.

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Süper Lig'in 8. haftasında Sivasspor deplasmanına çıkan Galatasaray, sahadan 2-1'lik sonuçla galip ayrıldı.

Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 19. dakikada Belhanda ve 48. dakikada Arda Turan attı. Sivasspor'un tek sayısı ise 76. dakikada Caner Osmanpaşa attı. Sivasspor, 45. dakikada Fajr ile bir penaltı atışından yararlanamadı. Kaptan Arda Turan ise, Galatasaray formasıyla tam 9 yıl sonra gol attı. Spor yazarları, Demir Grup Sivasspor - Galatasaray maçını kaleme aldı.

Deniz Çoban: Bir penaltı daha vardı

Sivasspor’a VAR müdahalesiyle verilen penaltı doğruydu. Hemen ardından 45. dakikada Kayode yine yerde kaldı ancak faul yoktu. 51. dakikada ise Emre Taşdemir’in Yatabare’ye yaptığı harekete penaltı verilmeliydi. Kaçan penaltının hemen ardından, 45. dakikada yine Kayode yerde kaldı, Sivaslılar bir kez daha penaltı beklediler. Bu pozisyonda Marcao ’nun rakibine penaltıyı gerektirecek bir müdahalesi yoktu, devam kararı doğruydu.

Mehmet Demirkol: Aslan başta iyiydi ama, sonda da şanslıydı

Sarı-Kırmızılılar, ilk iki haftada izlediğimiz ve övdüğümüze yakın bir futbol oynadı. Sivas'ın aklında, hafta içi yorgunluğu vardı. Terim'in son anlarda yaptığı değişiklikler, büyük bir darbenin önüne geçti. Aslan başta iyiydi ama, sonda da şanslıydı. Fatih Terim, 81’e kadar baskıyı seyretti. Yediği golde yaptığı hataya rağmen Okan maçı tuttu. Terim 13 dakika sonunda 3 değişiklik yaparak yeniden savunma dengesini kurdu ve büyük bir darbenin önüne geç de olsa set çekti. Başta iyi, sonda şanslıydı...

Uğur Meleke: Fena halde yanılmışım

Galatasaray’ın dünkü 11’i, kaliteli bir 11... Ancak düşük enerji seviyeleri ya da maç içi süreklilik sorunları nedeniyle genelde maça başlamak için değil, bitirmek için kullanacağınız bir 11 bu. Doğrusu esame listelerini görünce Terim’in riskli bir takım çıkardığını, ilk yarıda sert bir Sivasspor’la karşılaşırsa devre arası 2-3 değişikliğe mecbur kalabileceğini düşünmüştüm. Fena halde yanılmışım. Galatasaray takımı 60-65 dakika boyunca adeta Sivas’ta bir akşam gezintisi rahatlığındaydı dün. Çok rahat pas serileri yakaladılar, dilediklerinde vites artırıp, dilediklerinde düşürdüler.

Şansal Büyüka: Üçlü vurgun

İlk bir saatte çok rahat, iyi bir Galatasaray, son yarım saati dağınık, paniğe uğrayan, kalecisiyle ayakta kalmaya çalışan bir Galatasaray izledik. Bu galibiyet Galatasaray için “üçlü vurgun”dan farksız... Herkesin puan kaybettiği haftada zirveye yaklaştılar, arkadan gelenlerle arayı açtılar. Belki Arda‘yı kazandılar. Belki Feghouli-Belhanda ikilisi ile camia arasındaki barışı sağladılar. Yetmez mi, daha ne olsun?

Bülent Timurlenk: Usta artistlerin işiydi

Bir filmin türü aksiyon bile olsa 90 dakikada tempoyu düşürdüğünüz, diyaloga döndüğünüz, güldürdüğünüz sahneler vardır. Tek plan sahneleri kaç kez çekebilirsiniz ki! Senaryo da aritmetik işidir, zordur ve maliyetlidir. Futbolda da böyle. Dün Galatasaray'ın iki golü de tek plan sahnede usta artistlerin işiydi. İlkinde Emre-Feghouli ve bitiren Belhanda, ikincisinde cephenin arkasına sarkan komutanın kaleyi fethetmesi. Belhanda'nın asisti, Arda'nın golü.