Yeni Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'dan banka genel müdürleri ile toplantı

Merkez Bankası yeni başkanı Naci Ağbal, banka genel müdürleri ile toplandı. Bankacılar toplantıda, aktif rasyosundan sektörün para politikası beklentilerine kadar piyasanın ihtiyaçları konusunda fikirlerini iletti.

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Murat Uysal'ın görevden alınmasının ardından Merkez Bankası Başkanlığı'na atanan Naci Ağbal göreve hızlı başladı. Görevi Cumartesi günü Uysal'dan devralan Ağbal, Pazar günü banka genel müdürleri ile bir toplantı gerçekleştirdi. Pazar günü yapılan toplantıya Türkiye Bankalar Birliği yönetiminde bulunan bankaların genel müdürlerinin katıldığı öğrenildi.

Ekonomik değerlendirmeler yapıldı

Bloomberg HT'ye konuşan üst düzey bankacılar, toplantıda karşılıklı olarak genel ekonomik değerlendirmelerin yapıldığı ve bilgi alışverişinde bulunulduğunu söyledi. Toplantıda makro ekonomik gelişmelerin masaya yatırıldığını ifade eden üst düzey bankacılar, taraflar arasında çok rasyonel ve tutarlı konuşmaların geçtiğini belirtti.