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Birçok uyarı almıştı! Donald Trump başkanlığın ardından Twitter hesabını da kaybedebilir

Resmi olmayan sonuçlara göre başkanlık yarışını kaybeden Donald Trump, sayımları devam eden seçimleri kaybederse Twitter hesabını da kaybedebilir.

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Bugüne kadar Twitter'dan birçok uyarı alan Trump, başkanlığı kaybettiği takdirde Twitter'ın 'dünya lideri' muafiyetleri dışında kalacak. 

Başka bir deyişle Biden Beyaz Saray'daki koltuğuna oturduğunda  Trump sadece başkanlığı değil Twitter hesabını da kapatabilir. 

The Verge'de yer alan habere göre,  Twitter, seçim döneminde Trump'ın yaptığı paylaşımlara sahte bilgiye ev sahipliği yaptığı iddiası ile uyarı yazısı eklemişti. 

Platform  Trump'ın pek çok paylaşımına "Bu Tweette paylaşılan içeriklerin bir kısmı veya tümü tartışmalıdır ve bir seçime ya da başka bir toplumsal sürece katılma konusunda yanlış yönlendiriyor olabilir" şeklinde uyarı etiketi eklemişti.

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