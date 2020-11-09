Didem Soydan'dan Muharrem İnce'ye 'mesaj' kapağı! 'Siz de mesaj atmıştınız'

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın istifa ettiği iddiaları üzerine CHP'li Muharrem İnce istifanın sosyal medyadan paylaşılmasını eleştirdi. MAnken Didem Soydan da o paylaşımı alıntılayıp "Hocam siz mesaj atmıştınız" dedi.

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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın Instagram hesabından paylaştığı iddia edilen istifa mesajının ardından Yeni bir parti kurma hazırlığındaki CHP'li Muharrem İnce, istifanın sosyal medyadan paylaşılmasını eleştirdi.

İnce, “Ekonomiyi batıranların sağlık sorunu gerekçesiyle Instagram üzerinden istifa ettiği günlere şahitlik ediyoruz. Yetmez ama Evet. Sıra sende!” ifadelerini kullandı.

Fena kapak yaptı

Muharrem İnce'ye ise manken Didem Soydan'dan bir yanıt geldi. Soydan, İnce’nin, seçim akşamı gazeteci İsmail Küçükkaya’ya 'Adam kazandı' mesajını hatırlatarak “Hocam siz mesaj atmıştınız” diye yazdı.