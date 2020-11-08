Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısında son durum (8 Kasım Pazar)

TÜRKİYE'de son 24 saatte 2 bin 516 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu, 84 kişi hayatını kaybetti. Toplam vaka sayısı 395 bin 255, can kaybı 10 bin 887 oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bugün tespit edilen 2516 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız 2740’a ulaştı. Bugün taburcu olan 2000’den fazla iyileşen hastamız oldu" değerlendirmesinde bulundu.

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Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Bakan Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı 8 Kasım 2020 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verilerine göre; son 24 saatte 141 bin 944 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 2 bin 516 kişiye hastalık tanısı konuldu.

Son 24 saatte 84 kişi Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi, 2 bin 18 kişi ise iyileşti. Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 338 bin 239'a çıktı.

Toplam test sayısı 15 milyon 127 bin 811, hasta sayısı 395 bin 255, vefat sayısı 10 bin 887, ağır hasta sayısı 2 bin 740 oldu.

Haftalık verilere göre; bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 4.7, yatak doluluk oranı yüzde 51.7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 68.5, ventilatör doluluk oranı yüzde 32.9, ortalama temaslı tespit süresi 10 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99.7 oldu.

"Ağır hasta sayımız 2740’a ulaştı"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından son verilere ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Bugün tespit edilen 2516 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız 2740’a ulaştı. Bugün taburcu olan 2000’den fazla iyileşen hastamız oldu. Zorunlu olmadıkça kalabalık ortamlardan uzak durun. Hijyene dikkat edin. Maske kullanın" ifadesini kullandı.

Bugün tespit edilen 2.516 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız 2.740’a ulaştı. Bugün taburcu olan 2.000’den fazla iyileşen hastamız oldu. Zorunlu olmadıkça kalabalık ortamlardan uzak durun. Hijyene dikkat edin. Maske kullanın. https://t.co/RVlhe7786O — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 8, 2020