Doğa turizminin yeni rotası; Dağyenice

BURSA Büyükşehir Belediyesi tarafından yap-işlet-devret modeliyle yaptırılan, kır evlerinden macera parkına, karavan kamp alanlarından gençlik merkezine kadar doğada yapılabilecek tüm aktivite alanlarını bünyesinde barındıran Dağyenice Projesi, yapılan imalatlarla şekillenmeye başladı. Çalışmaları yerinde inceleyen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, projenin ilk etabını önümüzdeki yıl 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nda hizmete açmayı hedeflediklerini söyledi.

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Bursa’nın turizmden hak ettiği payı alması amacıyla Uludağ, sahiller, göller, şelaleler gibi doğal değerleri vitrine çıkaracak projeleri bir bir hayata geçiren Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin Dağyenice’yi doğa turizminin yeni merkezi haline getirecek projesi hızla ilerliyor.

Kent merkezine yakın olmasıyla birlikte bir o kadar şehrin gürültüsünden uzak olan, hafta sonları piknikçilerin akınına uğrayan ve özellikle kampçıların tercih ettiği Dağyenice’nin turizme kazandırılması için Büyükşehir Belediye Meclisi kararıyla BURFAŞ’a devredilen yaklaşık 300 dönümlük alanla ilgili ihaleyi kazanan Rota 16 firması, kısa sürede bölgenin çehresini değiştirdi. Yap-işlet-devret modeliyle hayata geçirilen Dağyenice A Tipi Mesire Yeri Projesi’nde, kır lokantaları, kır kahveleri, kır evleri, büfeler, kameriyeler, piknik üniteleri, pergolalar, karavan kamp alanları, çadırlı kamp üniteleri, açık ve kapalı manej alanı, 35 metrelik gözlem kulesi, su sporları alanı, bir çok farklı aktivite bulunduran macera parkı, orman okulu, gençlik merkezi, ibadethaneler, fauna alanları, flora alanları ve hizmet birimleri bulunuyor.

Doğa dostu proje

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Dağyenice’de proje alanını gezip, proje ortaklarından çalışmalar hakkında bilgi aldı. Bölgenin doğal yapısını değiştirmeden, tamamen doğa dostu ahşap malzemeler kullanılarak yapılan projenin detaylarını dinleyen Başkan Aktaş, elektrik, doğalgaz ve telefon bağlantılarının bir an önce yapılması için ilgili kurum müdürleriyle görüşerek, sürecin hızlandırılmasını istedi. Daha sonra proje alanını gezen Başkan Aktaş, gölet üzerine yapılan yüzer kamelyanın yanı sıra imalatı tamamlanan piknik ünitelerini ve kameriyeleri inceledi.

Bursa’nın yeni cazibe merkezi

Turizmin önemli önceliklerinden biri olduğunu ve turizmin çeşitlendirilmesi için farklı projeleri hayata geçireceklerini daha önce söylediğini hatırlatan Başkan Aktaş, “Sadece tarih ve kültür turizmi ile alakalı değil özellikle doğa turizmi ve kırsal turizmle alakalı çalışmalarla ilgili altyapı oluşturacağımızı daha önce ifade etmiştim. İşte bu cennet köşelerinden biri olan Dağyenice ile alakalı projemiz devam ediyor. Özelikle şu son 7-8 aylık pandemi süreci ile beraber doğaya, kırsala olan yakınlık ve yatkınlık insanlar tarafından çok daha fazla artmakta. Dolayısıyla da kırsal turizmin çok daha fazla gelişeceğini tüm uzmanlar gibi ben de ifade etmek istiyorum. Burasıyla ilgili ihaleyi kazanan Rota 16 firmamız onaylanan projeler doğrultusunda imalatlara devam ediyor. Burası hem Bursa halkının günübirlik olarak kullanabileceği hem de yurtiçi ve yurt dışından gelecek misafirlerimizin de ihtiyacını karşılayacak bir cazibe merkezine dönüşüyor. Burada doğa muhafaza edilirken, doğa dostu imalatlarla yeni bir yaşam alanı oluşturuluyor” dedi

Bayram hediyesi

Başkan Aktaş, çalışmaların hızla devam ettiği, kır lokantaları, kır kahveleri, büfeler, kameriyeler, piknik üniteleri, pergolalar, karavan kamp alanları, çadırlı kamp üniteleri, 35 metrelik gözlem kulesi, orman okulu, gençlik merkezi, ibadethaneler, fauna alanları, flora alanları ve macera parkının bir bölümünü önümüzdeki yıl 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nda hizmete açmayı hedeflediklerini söyledi. Manej açık ve kapalı alanları ve kır evlerinden oluşan ikinci etabın da daha sonra tamamlanacak hizmete açılacağını dile getiren Başkan Aktaş, “Eski halini hepimiz biliyoruz. Çöplerin sağa sola atıldığı, bakımsız bir alandı. Açıldığında inşallah hep birlikte göreceğiz, burası her yaştan vatandaşın gelip, gönlünce eğlenebileceği, doğa ile iç içe dinlenebileceği bir aktivite alanı olacak. Bursa’mıza hayırlı olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.