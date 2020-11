Berat Albayrak istifa etti Erdoğan istifayı kabul etti mi? İstifa muamması

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın Instagram hesabına koyduğu istifa metni gündeme oturdu. Ankara'dan istifaya dair beklenen açıklama hala yapılmadı. Kimse olayın detaylarını ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ne karar vereceğini bilmiyor.

Abone ol

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, dün akşam saat 19.00'da Instagram hesabından yaptığı duyuruda sağlık sebepleri nedeniyle görevinden istifa ettiğini açıkladı. Berat Albayrak istifa metninde “Yaklaşık beş yıldır sürdürdüğüm bakanlık görevime sağlık sorunlarım nedeniyle artık devam edememe kararı aldım. Bundan sonraki süreçte artık zamanımı uzun yıllardır zorunluluktan ötürü ihmal ettiğim ve bana desteğini hiçbir zaman esirgemeyen annem, babam, eşim ve çocuklarıma ayıracağım” ifadelerini kullanıldı.

BBC, Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilisinin Berat Albayrak'ın istifasını doğruladığını yazdı. Berat Albayrak'ın istifa sebebi Türk medyasında Naci Ağbal'ın Merkez Bankası başkanlığına getirilmesi gösterilirken, yabancı medya bunu dolara bağladı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın Berat Albayrak'ın istifasına dair açıklama yapacağı bildirildi. Gözler bu açıklaya döndü.

Berat Albayrak'ın istifa muamması

Saatler geçmiş olmasına rağmen Berat Albayrak'ın istifasının kabul edilip edilmediğine yönelik muamma sürüyor. Berat Albayrak'ın Instagram hesabındaki istifa metni dururken, Twitter hesabına ulaşılamıyor. Hesabın siber saldırı sonrasında ele geçirildiğine yönelik iddialar için de bir açıklama yapılmadı. Ankara kulislerinde çok sayıda iddia ortaya atılırken, piyasalar istifaya ilişkin resmi bir duyuru bekliyor.

Yabancı basın ne yazdı?

Berat Albayrak'ın istifası CNN Türk ve NTV gibi haber kanallarında yer almazken, yabancı basın bunu son dakika gelişmesi olarak duyurdu. Amerikan New York Times gazetesi "Türkiye'nin maliye bakanı gerileyen ekonominin yarattığı baskının ortasında istifa etti" başlığını kullandı. Gazete "Türkiye ekonomisinin çökmekte, Türk Lirası'nın ise batmakta olduğunu" yazdı.

New York Times (NYT), Albayrak'ın istifasının ABD'deki başkanlık seçimleriyle de ilişkili olabileceğini öne sürdü.

Avrupa medyasında istifa, Türk Lirası'nın değerinin düşüşüne, döviz rezervlerinin erimesine ve ekonomik kriz riskine bağlandı. Alman Die Welt gazetesi, istifayı son dakika olarak duyururken, istifanın yükselen dolar sebebiyle geldiğini yazdı.

Instagram hesabındaki istifa metni

Berat Albayrak'ın mavi tıklı instagram hesabına istifa metni saat 19.00'da konulmuş görünüyor. Instagramda yer alan söz konusu istifa metninin tamamı şöyle:

-"Yaklaşık beş yıldır sürdürdüğüm bakanlık görevime sağlık sorunlarım nedeniyle devam edememe kararı aldım. Bundan sonraki süreçte artık zamanımı uzun yıllardır zorunluluktan ötürü ihmal ettiğim ve bana desteğini hiçbir zaman esirgemeyen annem, babam, eşim ve çocuklarıma ayıracağım.

-Çok büyük hedeflerle çıktığımız bu yolculukta gerçekleşecek olan bayrak değişimiyle yeni gelen arkadaşlarımız Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Büyük ve Güçlü Türkiye hedefine her zamankinden daha kararlı ve emin adımlarla devam edeceklerdir.

En ufak şüphem yok

-Enerjide olduğu gibi ekonomide de ektiğimiz tohumlar çokta uzak olmayan bir gelecekte koca koca çınarlara dönüşecek ve ülkemizi tam bağımsızlık hedefine ulaştırdığına şahit olacağız inşallah. Bundan en ufak bir şüphem yoktur.

At izi it izine karıştı

-Bu 5 yıllık süre zarfında benimle bu zor ama kutsal yükü yüklenen tüm yakın mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Çokça hakkım geçmiştir haklarını helal etsinler. At izinin it izine karıştığı, Hak ve batılı ayırt etmenin zorlaştığı böyle çetin bir zamanda bizlerin samimiyetine inanarak dua eden her bir vatandaşımızdan Rabbim razı olsun.

Rabbime hamdolsun

-Türkiye tarihindeki belki de en kritik dönemlerden sayılacak bu 5 yıllık süre zarfında ülkeme ve ümmete hizmet etmeyi bana nasip eden Rabbime sonsuz hamdolsun. Gaybı, kalpleri ve hakiki niyetleri bilen mutlak güç sahibi Cenab-ı Allah bizleri Sırat-ı Müstakim'den ayırmasın"

Bu gönderiyi Instagram'da gör Berat Albayrak (@beratalbayrak)'in paylaştığı bir gönderi ( 8 Kas, 2020, 8:04öö PST )