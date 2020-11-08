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Yeni Malatyaspor, Denizlispor'u puansız gönderdi

Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 8. haftasında konuk ettiği Denizlispor'u 2-0 yendi. Sarı-siyahlıların golleri; 7'de Kubilay Kanatsızkuş ve 17'de Acquah'dan geldi. Yeni Malatyaspor bu sonuçla ligdeki 3. galibiyetini aldı ve puanını 11'e yükseltti. Bir maçı eksik Denizlispor ise 7. maçta 4. kez yenilgiye uğradı ve 5 puanda kaldı.

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4. dakikada Sagal'ın sol kanattan yaptığı ortayla kale önünde topla buluşan Mesanovic'in vuruşunda top az farkla auta gitti.

8. dakikada Yeni Malatyaspor öne geçti. Lokoki'nin sağ kanattan yaptığı ortada, Kubilay Kanatsızkuş kafayla topu filelerle buluşturdu: 1-0.

12. dakikada Denizlispor'dan Leismann'ın ceza alanı dışından çektiği şutta, kaleci Abdulsamet Damlu meşin yuvarlağı kornere çeldi.

17. dakikada ev sahibi ekip farkı ikiye çıkardı. Rakip cezalanı yakınlarında Recep Niyaz'dan topu kapan Tetteh'in pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Acquah, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-0.

20. dakikada Mesanovic'in soldan attığı pasla topla buluşan Recep Niyaz’ın şutunda meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.

45+2. dakikada Aissati'nin sol kanatta yaptığı ortada, Mesanovic'in kafa vuruşunda kaleci Abdulsamed Damlu topu üstten kornere tokatladı.

Karşılaşmanın ilk yarısı, Yeni Malatyaspor'un 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

52. dakikada Aissati'nin ceza alanı dışından çektiği şutu kaleci Abdulsamed Damlu çeldi. Korner çizgisine yakın yerde topla buluşan Rodallega'nın şutu auta çıktı.

60. dakikada topla ceza alanına giren Rodallega'nın şutunda, meşin yuvarlak savunmaya çarparak kalenin yanından kornere çıktı.

Karşılaşma, Yeni Malatyaspor'un 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Yeni Malatyaspor: 2 - 0 :Denizlispor

Stat: Yeni Malatya
Hakemler: Mete Kalkavan, Erdem Bayık, Mehmet Yıldırım

Yeni Malatyaspor: Abdulsamet Damlu, Zeki Yavru (Dk. 36 Murat Akça), Semih Kaya, Hadebe, Hafez, Acquah, Cueva (Dk. 37 Ndayishimiye), Kubilay Kanatsızkuş (Dk. 86 Ahmet Ildız), Adem Büyük (Dk. 65 Olcay Şahan), Lukoki (Dk. 65 Topalli), Tetteh

Denizlispor: Pantilimon, Oğuz Yılmaz (Dk. 58 Murawski), Subotic, Leismann, Lopes, Recep Niyaz (Dk. 65 Özer Özdemir), Bakalorz, Aissati (Dk. 75 Varela), Sagal, Mesanovic (Dk.74 Dossevi), Rodallega

Goller: Dk. 8 Kubilay Kanatsızkuş, Dk. 17 Acquah (Yeni Malatyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 39 Leismann, Dk. 74 Murawski (Yukatel Denizlispor), Dk. 55 Lukoki (Yeni Malatyaspor)

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