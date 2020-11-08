Gülen'in sağ kolu Mevlüt hilmi Çınar'dan dikkat çeken Joe Biden mesajı

FETÖ lideri Fethullah Gülen’in onursal başkanı olduğu Niagara Vakfı'nın yöneticisi olan Mevlüt Hilmi Çınar, ABD'deki seçime ilişkin olay bir paylaşımda bulundu.

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ABD'de 3 Kasım'da yapılan başkanlık seçimlerinin sonucu belli oldu. Demokrat Parti aday Joe Biden, ABD'nin 46. Başkanı oldu. ABD basınından gelen haberlere göre, Pensilvanya ve Nevada Biden'a geçti ve Biden'ın delege sayısı 279 oldu.

Fethullah Gülen’in onursal başkanı olduğu Niagara Vakfı'nın yöneticisi Mevlüt Hilmi Çınar, seçime ilişkin dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu. Mevlüt Hilmi Çınar, soysal medyada “Yine son sözü Pennsylvania söylemiş” mesajını paylaştı. İşte o mesaj:

Biden ile iki kritik görüşme

Mevlüt Hilmi Çınar, 2017’de ABD’nin Illinois eyaleti Senatörü seçilen “Irak gazisi” Tammy Duckworth’un yemin törenine katıldı. Dönemin ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden’ın katıldığı yemin töreninde, Gülen’e en yakın isimlerden biri olan Mevlüt Hilmi Çınar, Tammy Duckworth’la fotoğraf çektirip sosyal medyada paylaştı. İşte o kare:

Mevlüt Hilmi Çınar, 2019’da ise bu kez ABD Başkan adayı olan Joe Biden ile yüz yüze görüşme yapmıştı. İşte o kare: