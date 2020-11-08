BIST 1.192
DOLAR 8,52
EURO 10,13
ALTIN 534,82
HABER /  GÜNCEL

Gülen'in sağ kolu Mevlüt hilmi Çınar'dan dikkat çeken Joe Biden mesajı

FETÖ lideri Fethullah Gülen’in onursal başkanı olduğu Niagara Vakfı'nın yöneticisi olan Mevlüt Hilmi Çınar, ABD'deki seçime ilişkin olay bir paylaşımda bulundu.

Abone ol

ABD'de 3 Kasım'da yapılan başkanlık seçimlerinin sonucu belli oldu. Demokrat Parti aday Joe Biden, ABD'nin 46. Başkanı oldu. ABD basınından gelen haberlere göre, Pensilvanya ve Nevada Biden'a geçti ve Biden'ın delege sayısı 279 oldu.

Fethullah Gülen’in onursal başkanı olduğu Niagara Vakfı'nın yöneticisi Mevlüt Hilmi Çınar, seçime ilişkin dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu. Mevlüt Hilmi Çınar, soysal medyada “Yine son sözü Pennsylvania söylemiş” mesajını paylaştı. İşte o mesaj:

Biden ile iki kritik görüşme

Mevlüt Hilmi Çınar, 2017’de ABD’nin Illinois eyaleti Senatörü seçilen “Irak gazisi” Tammy Duckworth’un yemin törenine katıldı. Dönemin ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden’ın katıldığı yemin töreninde, Gülen’e en yakın isimlerden biri olan Mevlüt Hilmi Çınar, Tammy Duckworth’la fotoğraf çektirip sosyal medyada paylaştı. İşte o kare:

Mevlüt Hilmi Çınar, 2019’da ise bu kez ABD Başkan adayı olan Joe Biden ile yüz yüze görüşme yapmıştı. İşte o kare:

SON DAKİKA HABERLERİ
HDP'den ABD'nin yeni başkanı Joe Biden'a tebrik mesajı barışçıl politika istediler
Erdoğan: İzmir depremi aynı zamanda CHP'nin enkaz altında kalmasıdır
Adana merkezli DEAŞ operasyonu: 19 şüpheli gözaltında
Ticaret Bakanlığı "efsane indirimler' için harekete geçti! Re'sen inceleme başlatıldı
Türkiye'den Joe Biden'ın seçilmesiyle ilgili ilk açıklama! Yeni yönetimle çalışmayı sürdüreceğiz
Barbarlık! Ermenistan şehit Azerbaycan askerlerinin naaşlarını domuzlara yedirdi
ÖNCEKİ HABERLER
Sakarya'da kendisinden haber alınamıyordu! Acı gerçek ortaya çıktı
Masterchef Emir kaç yaşında Emir Elidemir kimin oğlu babası kimdir?
Bakan Varank: Türkiye, pek çok ülkeye göre pozitif yönde ayrıştı
Kahramanmaraş'ta ayaklarını çapa makinesine kaptırdı! Acı içinde kıvrandı
Masterchef Özgül kaç yaşında nereli Özgül Çoşar biyografisi
Atatürk'ün ölümünün kaçıncı yılı 2020 Atatürk ne zaman öldü?
Yorumlar 4 yorum