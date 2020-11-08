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Konya'da 4 saat önce aldı! 20 yaşındaki genç feci şekilde can verdi

İhlas Haber Ajansı

KONYA’nın Beyşehir ilçesinde seyir halindeki motosikletin devrilip elektrik direğine çarpması sonucu ağır yaralanan genç, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

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Kaza, Beyşehir’in Huğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Uzeyfe Ağır'ın (20) yönetimindeki 32 FY 046 plakalı motosiklet, sürücünün dengesini kaybedip devrilmesi sonucu elektrik direğine çarptı. Kazada ağır yaralanan sürücü, kaldırıldığı Beyşehir Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazada ölen motosiklet sürücüsünün cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastanenin morguna kaldırıldı. Kaza haberini alıp acil servis önüne gelen gencin yakınları ise ölüm haberini alınca sinir krizi geçirdi. Kazada ölen gencin kullandığı motosikletin 4 saat önce satın alındığı öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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