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Nazilli Belediyespor'da yeniden koronavirüs alarmı

Demirören Haber Ajansı

Misli.com 3'üncü Lig 3'üncü Grup'un lideri Nazilli Belediyespor'da yeniden koronavirüs alarmı verildi.

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Geçen ay futbolculardan Mert Çapar'ın koronavirüs nedeniyle karantinaya alındığı siyah-beyazlılarda takımın masörü Selahattin Pazarlı'nın da koronavirüse yakalandığı öğrenildi. Takıma verilen 2 günlük izinde memleketi Tokat'a giden Pazarlı'nın Nazilli'ye dönüşünde yaptırdığı PCR testi pozitif çıktı. Esat Ergüler Tesisleri'nde kalan masörün takımdan ayrı olarak karantinaya alındığı öğrenildi.

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