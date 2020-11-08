Türkiye'den Joe Biden'ın seçilmesiyle ilgili ilk açıklama! Yeni yönetimle çalışmayı sürdüreceğiz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Joe Biden ABD'nin yeni Başkanı seçilmesi üzerine, "Türkiye ABD'nin yeni yönetimiyle çalışmayı sürdürecektir" dedi.

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ABD seçimlerinden Joe Biden'in zaferle çıkmasının ardından Türkiye'den ilk açıklama Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan geldi. Habertürk'ün aktardığına göre Fuat Oktay, ABD'nin 46. Başkanı seçilen Joe Biden'la ilgili olarak "Türkiye, ABD'nin yeni yönetimiyle çalışmayı sürdürecektir" dedi. Joe Biden'ın ABD Başkanı seçilmesi ile ilgili Fuat Oktay şu ifadeleri kullandı:

- Herhangi bir ülkede seçim olduğunda, herhangi biri değiştiğinde bizim için bir şey değişmez. Türkiye'nin kendi menfaati, dış politikası vardır.

- ABD'de çok ilginç bir seçim süreci işledik. Türkiye açısından bir şey değişmez.

- İletişim kanalları yine aynı şekilde işleyecektir. Bir geçiş süreci olacaktır tabii.

Baskımızı yoğunlaştırarak artıracağız

- Biz darbe girişimi yaşadık. Bunu gerçekleştiren zat Amerika'da. İadesini istemek kadar doğal bir şey yok. Çok önceden başlayan bir süreç ve bu yönetimle de devam edecektir. Baskımızı yoğunlaştırarak artıracağız. Ümit ederiz ki terör örgütü veya örgütleriyle çalışmaya devam etmez Amerika. Tercihini devletlerle birlikte çalışmaktan yana kullanır.

ABD terör örgütleriyle birlikte hareket ediyor

- Amerika Suriye'de de terör örgütleriyle ortak hareket ediyor. Tehdit gördüğümüz anda biz yine önce konuşur sonra gereğini yaparız. Sahadaki gerçeklerle hareket ederiz.

Bizim Amerika ile bölgesel sorunlarımız var

- Biden'ın seçim beyannamesinde önceki dönemde başlatılan çalışmaların yine devam edebileceği şeklinde bazı şeyler görüyoruz. Ama başkanlığı aldıktan sonra politikaları daha da netleşir, yakından izlemek gerekiyor.

Beklentimiz tek taraflı yaklaşımdan uzak kalınması

- Bizim Amerika'yla bölgesel sorunlarımız var. Suriye, Irak, Libya, Doğu Akdeniz, Azerbaycan-Ermenistan bunun içerisinde. Kıbrıs, Türk-Yunan ilişkileri. Bütün bunlar bizi doğrudan ilgilendiriyor. Yeni yönetimin tavrı tabii ki bizi etkileyecektir, ilgilendirecektir. Bunu çok yakinen takip ediyoruz. Beklentimiz tek taraflı yaklaşımlardan uzak kalınması.