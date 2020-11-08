Jeofizik uzmanı Dr. Oğuz Gündoğdu: Bu tsunami 6.6 büyüklüğünde bir depremde olmaz

Jeofizik Uzmanı Dr. Oğuz Gündoğdu, İzmir’de Seferihisar açıklarında meydana gelen depremle ilgili bomba değerlendirmelerde bulundu.AFAD ve Kandilli'nin açıklamalarının farklı olduğuna dikkat çeken Gündoğdu, "Bu tsunami, 6.6. büyüklüğünde bir depremde olmaz." dedi.

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Jeofizik uzmanı Dr. Oğuz Gündoğdu, 30 Ekim'de meydana gelen depremi değerlendirdi. Dr. Gündoğdu, İzmir açıklarındaki depremin büyüklüğüne ilişkin dünyadaki önde gelen merkezlerin 7’den düşük değer vermediğine dikkat çekerek şöyle dedi:

“AFAD; 6.6’da ısrar ediyor. Bence Kandilli’nin değerlendirmesi doğru. Önce 6.8 dediler, sonra 6.9’a yükselttiler. Her zaman Kandilli ile AFAD arasında fark olurdu. Bu farklı bir durum. Meydana gelen hasar ve tsunami var. Bu tsunami, 6.6. büyüklüğünde bir depremde olmaz. Depremin oluşum mekanizmasını düşey bir fay olarak nitelendirdiler. Bu depremlerde bir blok aşağı düşer diğeri yükselir. Tsunami olması da bunun ispatıdır. Düşey faylarda tsunamiyi görürüz. Ege’de uzun süredir ne büyük deprem, ne tsunami oldu. Bölgedeki İzmir fayında hiç kıpırtı yok. Tetiklenip- tetiklenmediğini bilmiyoruz. Sadece şüphelendiğim bir şey var. 5.1 büyüklüğünde bir deprem oldu. O artçı değil. Denizde oldu ama İzmir fayının tekrar tetiklendiğini gösterir. Oradaki deprem sayısının da artmaya başladığını görüyoruz.”

Marmara’yı tetikler mi?

Dr. Oğuz Gündoğdu, Marmara Denizi’nde doğru atımlı Kuzey Anadolu fay hattı bulunduğunu hatırlatırken şunları söyledi:

“Doğru atımlı faylarda tsunami az oluyor. 1999 depreminde gördüğümüz su hareketleri depremin büyüklüğünün açıklanandan daha fazla olduğunu gösteriyor. Yaptığımız momentum hesaplamalarında deprem 7.4’ten daha yüksek görünüyor. 100 bin yapı hasar aldı, 17 bin kişi öldü. Ben 7.4 hesaplamasının nasıl yapıldığını biliyorum ama bunun sırası değil. Faylanmanın bittiği yerde enerji fazladır. Marmara’daki Kuzey Anadolu; doğru atımlı bir fay hattı. İzmir’deki düşey hareketli bir deprem. Düşey hareketli bir bir depremin doğru atımlı bir depremi bu kadar uzaklıktan etkilemesi imkansız gibi bir şey. Marmara için saat ilerliyor. 1999 depreminde tetikleneceği kadar tetiklendi. Hepimiz depremi bekleyen insanlarız.”