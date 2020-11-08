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Kocaeli'deki silahlı kavga! balkonda otururken yaralanan kişi hayatını kaybetti

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde 19 gün önce çıkan silahlı kavgada evinin balkonunda otururken başına kurşun isabet etmesi sonucu ağır yaralanan Taner Çakmak tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

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Kocaeli'de 20 Ekim'de evinin balkonunda oturduğu sırada çıkan silahlı kavgada tüfekle başından ağır yaralanan Taner Çakmak (33), Başiskele'de tedavi altında olduğu özel hastanede hayatını kaybetti. Çakmak'ın cenazesinin, memleketi Amasya'da toprağa verileceği öğrenildi.

Körfez ilçesinde 20 Ekim'de iki grup arasında çıkan silahlı kavga sırasında tüfekle ateş edilmesi üzerine evinin balkonunda oturan Taner Çakmak başından yaralanmış ve sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılmıştı.

Olayla ilgili gözaltına alınan F.T. (30) ve arkadaşı F.K. (50) tutuklanmıştı.

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