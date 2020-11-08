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Kasım tatili ne zaman 2020 okul tatilleri sayaç

Bazı sınıflar için yüz yüze eğitimin başlaması ile birlikte veli ve öğrenciler 2020-2021 yılı ara tatil tarihlerini araştırmaya başladı. 2020 yılında 1 haftalık ilk ara tatil 16-20 Kasım arasında olacak. Öğrenciler hafta sonu ile birlikte 9 gün tatil yapacak. Peki 2021 yılı 15 tatil yani yarıyıl tatili ne zaman olacak?

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Okullarda kısmen de olsa yüzyüze eğitim başladı, öğrenciler sınıflarına, sıralarına kavuştu. Okulların açılması ile birlikte veli ve öğrenciler ara tatil tarihlerini araştırmaya başladı. 2020-2021 eğitim yılı takvimine göre bu sene 1. dönem yapılacak olan ilk ara tatil 16 Kasım'da başlayacak ve 20 Kasım'da sona erecek. Öğrenciler haftasonu ile birlikte 9 gün tatil yapacak. 

Bu eğitim yılının ilk ara tatili kasım ayında yapacak olan ilköğretim ve orta öğretim öğrencileri, 'Kasım tatili ne zaman başlayacak? sorusunun cevabını almak için araştırmalarını yoğunlaştırdı. İşte, MEB 2020-2021 ara tatiller takvimi...

MEB ara tatil takvimi: Birinci dönem ara tatili 16-20 Kasım 2020'de yapılacak, 22 Ocak 2021 Cuma günü sona erecek.

Yarıyıl tatili ise 25 Ocak 2021 Pazartesi günü başlayacak 5 Şubat 2021 Cuma günü sona erecek. İkinci dönem, 8 Şubat 2021 Pazartesi günü başlayacak. İkinci dönem ara tatili ise 12-16 Nisan 2021'de yapılacak.

Eğitim öğretim yılı 18 Haziran 2021 Cuma günü sona erecek.

Ayrıca takvimde öğrencilerin bir önceki eğitim ve öğretim yılına dair eksik konu ve kazanımları ile öğrenme kayıplarına ilişkin eğitim programının, 2020-2021 ders yılıyla ilişkilendirildiği ve bu eğitim öğretim yılının bir parçası olarak planlandığı belirtildi. 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı ise 6 Eylül 2021 Pazartesi günü başlayacak.

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