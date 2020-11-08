İstanbul depremi beka sorunu yaratır! İçişleri Bakanı Soylu'dan flaş mesajlar

Koronavirüs tedavisi sona veren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Türkiye'nin ulusal bağımsızlığını 2 şey tehdit eder: Biri büyük bir savaş, diğeri 7.5 büyüklüğünde depremdir” dedi.

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İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu hastanede gördüğü koronavirüs tedavisinin ardından evinde dinlenmeye çekildi. Sözcü gazetesi yazarı Serpil Yılmaz'a telefonda açıklamalar yapan Bakan Soylu, “Türkiye'nin ulusal bağımsızlığını 2 şey tehdit eder: Biri büyük bir savaş, diğeri 7.5 büyüklüğünde depremdir” ifadelerini kullandı.

“Hastanede süren Covid tedavisini tamamlayıp 5 Kasım günü evine dönen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, mesaisine sanırım bana açtığı telefonla başladı" diyen Serpil Yılmaz, "4 kişinin yaşamını yitirmesine yol açan İzmir depreminde sergilenen 'yönetişim' kargaşasına yönelttiğim eleştirileri hak etmediklerini söylüyor.” dedi. İşte Yılmaz'ın yazısından satır başları...

“Depremle mücadele romantik bir iş değildir”

- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin Rızabey Apartmanı'nın enkazına tırmanıp, göçük altında geçirdiği her saniyesi kıymetli Buse'yi meşgul eden telefon görüşmesi yapmasını hatırlatınca, “2.5 yıldır emek veriyoruz, yazık ediyorsunuz; bizi işimizle, tutumumuzla değerlendirin. İzmir'de AFAD 26 çalışma grubu kurdu. Depremle mücadele romantik bir iş değildir” diyor…

Yaklaşık 500 afet toplantısı yaptım

Depremde ilk 6 saatin önemine değinen Soylu bakanlığa gelişinden beri yaklaşık 500 afet toplantısı yaptığını belirtiyor. Bakanlığına bağlı “Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı” (AFAD) ile haftanın 2-3 günü deprem risklerini masaya yatırıyorlarmış. İzmir depreminin yaşandığı 30 Ekim Cuma günü de AFAD'la “Risk Azaltma Toplantısı”ndaymış…

“Dünyanın en iyi trafik planını çıkardık”

İstanbul ne araç ne inşaat yoğunluğu kaldıracak durumda. Jeofizik Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, İstanbul trafiği ortalama sürüş hızının saatte 50 km olmasına karşılık, yoğunlaşan saatlerde bu hızın 13 km'ye kadar düştüğünü ileri sürüyor.

İstanbul'da kilometrekareye 2 bin 586 kişi düşüyor. Soylu, 2019'da Türkiye'ye ekonomik maliyeti 55.5 milyar TL olan trafik kazalarının önlenmesini ve trafik akışının düzenlenmesini amaçlayan bir plan hazırladıklarını belirtiyor:

“2021-2030 Karayolu Trafik Güvenliği Stratejisi ve Eylem Planını çıktı. Dünyanın en iyi karayolu planı, bizden örnek almak isteyen ülkeler oldu.”

AFAD ile Kandilli neden farklı ölçtü?

Merkez üssü Sisam Adası olan İzmir depremin aletsel büyüklüğünü AFAD 6.6, Kandilli Rasathanesi 6.9, ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS) ise 7 olarak açıkladı. Soylu, ölçümlerde ortaya çıkan farklılığı şöyle izah ediyor: “AFAD dışındaki kurumların da ölçümlerini açıklaması bizim kararımız. Farklı derinliklerde ölçüm yapılıyor. AFAD 113 yerde ölçüm yapıyor. Bilimsel olarak bu konuyu 6 ay önce çalıştık. 0.1, 0.2 puanlık farklar olabilir.”