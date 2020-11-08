BIST 1.192
DOLAR 8,52
EURO 10,13
ALTIN 534,82
HABER /  DÜNYA

Fransa'da esnaftan salgın önlemlerine cenaze törenli protesto

Fransa'da esnaflar, hükümetin koronavirüs önlemleri kapsamında dükkanlarını kapatmasını, kendi cenazelerini temsil ettikleri gösteriyle protesto etti.

Abone ol

Fransa’nın Toulouse kentindeki Capitole Meydanı’nda bir araya gelen bine yakın esnaf hükümetin korona virüs salgını nedeni ile “temel ihtiyaç satmayan” işletmeleri kapatmasına tepki gösterdi.

Cenaze töreni ile protesto 

Eylemciler, siyah kıyafet ve şemsiyelerle sosyal mesafe kuralına uygun şekilde kendi cenaze törenlerini temsil edem koreografi düzenledi.

"Mağaza ve işletmeler ölüyor'

Meydanda hazırladıkları koreografiyi müzik eşliğinde sergileyen esnaflar, tek tek siyah şemsiyelerini açıp yere yattı. Temsili cenaze törenlerini sergileyen esnaflar, hükümetin mağaza ve işletmelerin ölümüne sebep olduğunu sembolize etti.

SON DAKİKA HABERLERİ
Libya Başbakanı Serrac'ı istifadan Erdoğan vazgeçirdi: Şimdi sırası değil
Çorum'da müftülükte cinsel istismar skandalı! Ses kaydı ortaya çıktı
Trump'ı seçime kaybettiğine inandırmaya çalışıyor! Melenia Trump sessizliğini bozuyor mu
65 yaş üstü vatandaşlara sokağa çıkma yasağı geldi! Valilik açıkladı
Dünya liderlerinden ABD'de başkanlık seçimini kazanan Joe Biden'a tebrik mesajları
ABD başkanlığına seçilen Biden zafer konuşması yaptı: Birleştiren bir başkan olacağım
ÖNCEKİ HABERLER
Naci Ağbal eşi Mehtap Ağbal kimdir mesleği nedir?
Muharrem İnce Kılıçdaroğlu'nun peşini bırakmıyor! O kişiyi açıkla o zaman
Özgür Demirtaş'tan Merkez Bankası Başkanı yorumu: Yapılması gereken 3 şey var
Naci Ağbal kimdir aslen nereli Naci Ağbal özgeçmişi
Gidişat iyi değil! İtalya’da günlük Covid-19 vaka sayısında yeni rekor
Ünlü iş insanı Suat Kaşıbeyaz'ı hastanede feci şekilde dövdüler
Yorumlar