Hilal Kaplan'a tereyağı tavsiyesi! 'Burnunla değul, ağzunla yiyecesun'

Hürriyet gazetesi magazin yazarı Savaş Özbey, yeni tip Koronavirüs'e yakalanan ve koku duyusu için burnuna tereyağ sürdüğünü açıklayan Sabah gazetesi yazarı Hilal Kaplan'a tereyağı tavsiyesinde bulundu.

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Sabah gazetesi yazarı Hilal Kaplan, koronavirüse yakalandığını ve kaybettiği koku duyusunu geri getirmek için burnuna tereyağı sürdüğünü açıklaması olay oldu. Hürriyet gazetesi magazin yazarı Savaş Özbey, Hilal Kaplan'ı köşesine taşıyap babaannesinin ağzıyla önerilerde bulundu.

Savaş Özbey yazısında, "Hilal Kaplan korona olmuş. Acil şifalar... En büyük şikâyeti koku duyusunu kaybetmesiymiş. Çare olarak da kulak çubuğuyla burnuna organik köy tereyağı sürdüğünü açıkladı. Canan Karatay’ın koronaya karşı kelle-paça önermesinden beri duyduğum en tuhaf şey. Halis tereyağı deyince akla bizim Karadeniz geliyor tabii. Rahmetli anneannemi konuşturdum kafamda, gülümsedim: 'Paçi (kız) burnunla değul, ağzunla yiyecesun. O zaman şifadur...”ifadesini kullandı.