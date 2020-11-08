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Muharrem İnce Kılıçdaroğlu'nun peşini bırakmıyor! O kişiyi açıkla o zaman

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Saray para verip CHP içinden parti kurdurmaya çalışıyor" iddiası ortalığı karıştırdı. Kılıçdaroğlu "Muharrem İnce değil" açıklaması yaptırsa da Muharrem İce Kılıçdaroğlu'nun peşini bırakmıyor.

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Eski CHP Yalova Milletvekili ve Memleket Hareketi başlatan Muharrem İnce, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na, "Parti kurdurmak için para alan kişiyi açıklamak zorundasın" resti çekti. 

 İnce, başlattığı Memleket Hareketi’nin bütün harcamalarının kayıt altında olduğunu belirterek, “Bizim aylık masrafımız 30-40 bin lira. Yediğimiz lahmacunun, içtiğimiz ayranın hesabını veriyoruz” dedi.

İnce, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun parti kurdurmak için para alan kişinin kim olduğunu açıklaması gerektiğini belirterek, “Kim bu? Bunu açıklamak zorunda. Sayın Kılıçdaroğlu’na sesleniyorum: Grup Başkanvekili’ne açıklama yaptırdın: ‘Kastettiğim kişi Muharrem İnce değildir.’ Kim o zaman?” diye sordu.

Memleket Hareketi’nin 4 Aralık’ta program yazma çalışmalarına başlayacağını kaydeden İnce, 81 ili gezdikten sonra parti kurma kararını vereceğini belirterek; şimdilik CHP’nin üyesi olduğunu vurguladı.

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