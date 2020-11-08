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Özgür Demirtaş'tan Merkez Bankası Başkanı yorumu: Yapılması gereken 3 şey var

Ekonomist Prof. Özgür Demirtaş, Merkez Bankası'ndaki görev değişikliğinin ardından ''Merkez Bankası Başkanı kim olursa olsun, yapılması gereken 3 şey var'' diyerek tek tek anlattı.

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Sabancı Üniversitesi Finans Kürsü Başkanı Profesör Özgür Demirtaş, Merkez Bankası Başkanlığı görevinden alınan Murat Uysal'ın yerine eski Maliye Bakanı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal'ın atanması kararının ardından, "Merkez Bankası Başkanı kim olursa olsun, yapılması gereken şey, doğrudan faiz artırımı, 'faiz enflasyonun nedenidir' söyleminin bırakılması, Başkan'ın bağımsız olması" dedi. Demirtaş, uzun vadeli iyileşme için ise yapısal reformun şart olduğunu söyledi. 

Ağbal, atandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla 16 ay önce göreve getirilen Murat Uysal'ın Merkez Bankası Başkanlığı görevinden alınarak yerine eski Maliye Bakanı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal'ın atanmasının ardından Prof. Özgür Demirtaş'tan konuyla ilgili yorum geldi. 

Merkez Bankası'nın makro-ekonomist ve Merkez Bankacılığı geçmişi olan üst düzey ekonomistlere ihtiyacı olduğunu savunan Demirtaş, konuyla ilgili Kerim Rota'ya ve Uğur Gürses'e danışılması gerektiğini önerdi. 

Twitter hesabından 3 madde sıralayan Prof. Demirtaş, "Bunlar olursa kısa vadeli yaraları sararız. Uzun vadeli iyileşme için ise yapısal reform şart" dedi. 

Prof. Demirtaş'ın paylaşımı şöyle:

"Merkez Bankası Başkanı kim olursa olsun. Yapılması gereken şey: 1) Sert, doğrudan faiz artırımı. 2) 'Faiz enflasyonun nedenidir' söyleminin bırakılması. 3) Başkanın bağımsız olması. Bunlar olursa kısa vadeli yaraları sararız. Uzun vadeli iyileşme için ise yapısal reform şart.

Merkez Bankası'nın acil ihtiyacı olan makro-ekonomist ve Merkez Bankacılığı geçmişi olan üst düzey kişiler. Ben Finans Profesörüyüm, uygun değilim.
 
MB yeni başkanı Naci bey uzmanlara danışarak yürürse iyi olur. Danışılması gereken önemli iki isim Uğur Gürses ve Kerim Rota olmalıdır. Uğur Gürses'in MB hakkındaki derinliği, Kerim Rota'nın da Hazine hakkında derinliği daha fazla hata yapılmasını engeller."

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