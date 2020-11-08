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Joe Biden’ın seçimi kazandığı sırada Trump golf kulübündeymiş!

Trump'ın Biden'ın seçimi kazandığı sırada Virginia'da kendisine ait golf kulüplerinden birinde olduğu ortaya çıktı. Trump'ın daha sonra Beyaz Saray'a döndüğü açıklandı.

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ABD’de merakla beklenen seçimlerde 270 Seçiciler Kurulu delegesine ulaşan isim Demokratlar’ın adayı Joe Biden oldu.

CNN ve NBC başta olmak üzere birçok uluslararası medya kuruluşu Biden’ın 270 oyu geçtiğini duyurdu.

Beyaz Saray’a döndü

BBC’de yer alan habere göre Trump’ın, Biden’ın seçildiğinin belli olduğu sırada Virginia’da kendisine ait golf sahalarından birinde olduğu belirtildi. Trump’ın daha sonra ise Beyaz Saray’a döndüğü açıklandı.

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