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Türkiye'deki corona virüsü vaka ve ölü sayısında son durum (7 Kasım 2020)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 10.803'e çıktığını son dakika açıklamasıyla duyurdu. Türkiye'deki toplam vaka sayısı ise 391.739'a yükseldi.

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Bakan Koca, Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısına ilişkin güncel verileri paylaştı. Bakanlığın verilerine göre Türkiye'de bugün koronavirüs nedeniyle 81 kişi daha hayatını kaybetti.

Günlük iyileşen hasta sayısı 1928 oldu
Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 1928 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 336 bin 221'e yükseldi. Toplam test sayısı 14 milyon 985 bin 867, ağır hasta sayısı ise 2730'a yükseldi. Hastalarda zatürre oranı da yüzde 4.7 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca twitterdan yaptığı paylaşımda; ''Bugün tespit edilen 2.483 yeni hastamız var. Hasta sayımız da ağır hasta sayımız da artıyor. Güvenli aşı uygulamasına kadar hep birlikte tedbirlere uymak zorundayız. Zorunlu olmadıkça kalabalık ortamlardan uzak durun. Maske takın. Virüs yükünü azaltın'' ifadelerini kullandı.

Son Dakika: Türkiye'de 7 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 81 kişi vefat etti, 2483 yeni vaka tespit edildi

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