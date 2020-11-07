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Çaykur Rizespor'da koronavirüs şoku! 3 futbolcu pozitif çıktı

İhlas Haber Ajansı

 Süper Lig'in 8. haftasını bay geçen Çaykur Rizespor, 3 futbolcuda covid-19 tespit edildiğini açıkladı. Futbolcuların ismi açıklanmadı.

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Koronavirüs, Süper Lig'de son olarak Çaykur Rizespor'u vurdu. Kulübün Sosyal medya hesabından yapılan açıklamada 3 futbolcunun koronavirüse yakalandığı belirtildi.

Yeşil-mavili kulüpten yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Çaykur Rizespor Kulübü olarak sporcularımıza ve teknik ekibimize bugün yapılan Covid-19 PCR testleri neticesine göre, toplam 3 futbolcumuzda pozitif sonuç rapor edilmiştir. Üç sporcumuz da izole edilmiş olup, mevcut algoritmalar rehberliğinde gerekli takip ve tedavi süreçleri başlatılmıştır."

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