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Erol Bulut Konyaspor yenilgisi sonrası: İstediklerimizi sahaya yansıtamadık

Fenerbahçe, Kadıköy'de Konyaspor karşısında sürpriz bir yenilgi aldı. Maç sonrası Sarı-lacivertli teknik adam Erol Bulut, ilk golün 'şansa' olduğunu söyledi. Ayrıca Bulut, 'yakaladığımız pozisyonları bu kadar basit harcamamamız lazım' diye konuştu.

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Süper Lig’in 8. haftasında Fenerbahçe evinde Konyaspor’a 2-0 mağlup oldu. Müsabaka sonrası basın toplantısında açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, bugün istemedikleri bir mağlubiyet aldıklarını belirterek, “Sahada maalesef istediklerimizi yansıtamadık hücum anlamında. Defans anlamında da zaaflar vardı. Yediğimiz ilk gol biraz şansa oldu." dedi.

Bulut, "Jevtovic müthiş bir vuruş yaptı. İkinci golde defansta hata yaptık. Bugün önemli olan birkaç pozisyon yakaladık ama değerlendiremediğiniz zaman rakibi güçlendiriyorsunuz. Takım olarak istediklerimizi sahaya yansıtamadık çalışmamıza rağmen. Rakibin kapanacağını, sadece ortalarla değil daha çok paslaşarak pozisyon bulabileceğimizi söylemiştim. Bunu sahaya yansıtamadık” diye konuştu.

"Pelkas’ın pozisyonunu gol olarak gördük"

Pelkas’ın attığı golün iptal edilmesi ile ilgili konuşan Bulut, “Gol olarak pozisyonu gördük ama VAR’dan izlendiğinde hakemlerimiz Valencia’nın koluna temas ettiğini görmüşler. O yüzden iptal etti. fazla söyleyecek bir şey yok” ifadelerini kullandı.

"Birkaç arkadaşımızın performans düşüklüğü var"

Oyuncuların performanslarıyla alakalı açıklama yapan Erol Bulut, “Birkaç arkadaşımızın sadece bu maçla ilgili değil son 2-3 hafta ile ilgili performans düşüklüğü var. Milli aradan sonra birlikte göreceğiz kimler değişecek, değişmeyecek” şeklinde konuştu.

Böyle maçları kaybetmenin pozitif anlamda takımı ilerleteceğini söyleyen genç teknik adam, “Çünkü böyle takımlar karşımızda her hafta hemen hemen çıkacak. Onlara karşı nasıl oynayabileceğimizi çalışıp daha iyi değerlendirmemiz lazım. Geçen hafta da oynadığımız maçta 10’un üzerinde net pozisyon var ama sadece 2 gol attık. Yakaladığımız pozisyonları bu kadar basit harcamamamız lazım. Büyük takım olarak, futbolcusu olarak çok fazla basit hatalar yapılmaması gerekiyor” diye belirtti

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