Alanyaspor-Trabzonspor karşılaşmasının maç sonucu: 1-1

Üst üste puan kayıpları yaşayan Trabzonspor, Alanyaspor karşısında 1-1 berabere kaldı. Karadeniz takımı, Steven Caulker'in kendi kalesine attığı golle Alanya'dan 1 puanla döndü. Lider Alanyaspor ise evinde bıraktığı 2 puanla büyük avantajı kaybetti.

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Süper Lig'de 8'inci hafta mücadelesi Alanyaspor-Trabzonspor karşılaşmasıyla devam etti. Karşılaşma saat 16:00'da Ali Palabıyık'ın düdüğüyle başladı. Ligin en çok gol bulan takımı Alanyaspor ile teknik direktör arayışlarını sürdüren ve bu sezon istediği performansı yakalamakta zorlanan Trabzonspor arasında karşılaşmanın ilk yarısı 0-0'lık sonuçla son buldu. İlk yarıda en net gol pozisyonunu Trabzonspor yakaladı. Djaniny, karşı karşıya kaldığı pozisyonda pas vermek yerine golü denedi başarılı olamadı. Öte yandan ilk yarıda tek kayda değer durum Trabzonspor'da Serken Asan'ın gördüğü sarı kart (28) oldu.

Alanyaspor ikinci yarıya çok hızlı başladı. 49'uncu dakikada Steven Caulker takımını 1-0 öne geçirirken Trabzonspor'da Victor Hugo sarı kart gördü. Golden yalnızca on dakika sonra takımına üstünlük sağlatan Caulker kendi kalesini meşin yuvarlakla sarstı. Trabzonspor 1-1'lik beraberliği yakaladı. Mücadelede bu sonuçla son buldu.

Böylelikle Alanyaspor 18 puana çıkarak maç fazlasıyla liderliğini sürdürdü. Trabzonspor ise ligin dibine demir atmaya devam etti, 17'nci sırada 7 puana yükseldi.

Trabzonspor bir sonraki hafta Erzurumspor'u konuk edecekken Alanyaspor Antalyaspor'a konuk olacak.