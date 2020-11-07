Süleyman Soylu'nun sağlık durumuna ilişkin yeni gelişme

31 Ekim'de kendisinin ve ailesinin koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını açıklayan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun sağlık durumuna ilişkin yeni bir gelişme yaşandı.

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Twitter hesabından yaptığı açıklamada Bakan Soylu, kızı ve eşinin testlerinin negatife döndüğünü duyurmuştu. Kendi tedavisinin de evde devam edeceğini belirten İçişleri Bakanı, "Bir müddettir hastane ortamında süren tedavimiz, doktorlarımızın da uygun görmesi ile birkaç günlük dinlenme koşulu ile evde devam edecek. Eşim ve kızım ise negatife döndü." ifadelerine yer verdi. Açıklamasında sağlık çalışanlarına ve dua edenlere teşekkürlerini ileten Bakan Soylu, "Milletimize şükranlarımızı arz ediyoruz. Allah duasız bırakmasın" ifadelerini kullanmıştı.

Testi negatif çıktı

Bakan Süleyman Soylu'ya yapılan yeni koronavirüs testinin ise negatif çıktığı öğrenildi.