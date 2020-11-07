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Kocaeli'de 'Oltalama' yöntemi ile dolandırıcılığa polis darbesi! 29 kişi gözaltında

İhlas Haber Ajansı

KOCAELİ'de 'oltalama' yöntemiyle birçok vatandaşı dolandıran çete çökertildi. Operasyonda 29 kişi gözaltına alındı. Şahıslarından evlerinde 10 bin lira nakit para ve dahası ele geçirildi.

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Edinilen bilgiye göre, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, siber dolandırıcılık yapıldığı bilgisi üzerine il genelinde çalışma başlattı. Ekipler tarafından yapılan teknik ve fiziki takibin ardından, internet üzerinden sahte siteler düzenlemek suretiyle, oltalama (fishing) yöntemiyle vatandaşları dolandıran çete tespit edildi. Ekipler, bu kapsamda belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyon kapsamında, vatandaşların uygun fiyatlardan ürün satma vaadiyle kart bilgilerini alarak, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, bilişim sistemlerinin banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık, bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle nitelikli hırsızlık, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçlarıyla, çete üyesi olan 29 şüpheli yakalanarak gözaltına aldı.

Çete üyelerinin evleri, işyerleri ve araçlarında yapılan aramalarda, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 18 adet fişek, çok sayıda cep telefonu, bilgisayar, banka kartı, suçtan kaynaklandığı değerlendirilen 10 bin lira, suç gelirleriyle edinildiği değerlendirilen piyasa değeri 350 bin lira olan otomobile el konuldu.

Gözaltındaki şüphelilerin işlemlerine devam edildiği öğrenildi.

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