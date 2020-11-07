Adana, Antalya ve Tekirdağ'da kahreden ölümler!

TEKİRDAĞ, Adana ve Antalya'da aynı şekilde ölümler vuku buldu. Eşine yardım etmek için balkonda halı silkeleyen adam, 5'inci kattan düşerek hayatını kaybetti. Adana'da yaşanan olayda 15 yaşındaki genç intihar ederken 3 çocuk annesi de Antalya'da falezlerden düşerek öldü.

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Edinilen bilgilere göre olay, Muhittin Mahallesi Bağlariçi 4. Sokak üzerinde yer alan 6 katlı bir binada meydana geldi. İddialara göre evde temizlik yapan eşine yardım eden Mehmet Nasır Sönmez (44), 5. kattaki dairelerinin balkonundan halı silkelediği sırada dengesini kaybederek yere düştü.

Olayı görenlerin haber vermesi ile apartmana sevk edilen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri de balkondan düşen şahsa müdahale etti.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Mehmet Nasır Sönmez’in hayatını kaybettiği belirlendi. Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri ile Olay Yeri İnceleme Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından Sönmez’in cansız bedeni incelenmek ve kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

İkinci acı olayın adresi Antalya oldu

Olay, Karaalioğlu Parkı Hıdırlık Kulesi yanında meydana geldi. Leyla Yalçın, falezlerin üzerinde manzarayı izlerken, yanındaki yakını markete gitti. Bu sırada dengesini kaybeden Yalçın, falezlerden düştü. Marketten dönen yakını, Yalçın'ın aşağıya düştüğünü fark ederek polisi aradı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kayalıklar üzerinde ağır yaralı bulunan Leyla Yalçın, deniz polisi tarafından botla Yat Limanı'na çıkartıldı. Ambulansla Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi'ne götürülen Yalçın, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

​Yalçın'ın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. 3 çocuk annesi Yalçın'ın cenazesi otopsinin ardından kara yolu ile memleketi Adapazarı'na götürülecek.

Adana: 15 yaşındaki çocuk 14'üncü kattan atladı

Edinilen bilgiye göre, olay Çukurova ilçesine bağlı Huzurevleri Mahallesi'nde meydana geldi. Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, 15 yaşındaki Ö.B., 14. kattaki evlerinin balkonundan aşağıya atlamaya çalıştı. Bu sırada anne, Ö.B.’yi elinden tutarak yakalamak istedi. Annenin uğraşlarına rağmen 15 yaşındaki Ö.B., 14. kattan düştüğü beton zemin üzerinde hayatını kaybetti.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.