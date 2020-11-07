Antalyaspor 1 puanı duraklamada kurtardı

Süper Lig'de Fraport TAV Antalyaspor'u ağırlayan Kasımpaşa rakibiyle 2-2 berabere kaldı. Antalyaspor'a beraberliği getiren golü 90+2. dakikada Sidney Sam kaydetti.

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Süper Lig'in 8. haftasında Kasımpaşa sahasında Fraport TAV Antalyaspor'u konuk etti.

Kasımpaşa golü erken buldu. İstanbul ekibi 8. dakikada Fode Koita'nın golüyle 1-0 öne geçti.

İlk yarı 1-0'lık Kasımpaşa üstünlüğüyle biterken Antalyaspor 55. dakikada Sidney Sam ile golü buldu ancak VAR incelemesinin ardından faul gerekçesiyle bu gol iptal edildi.

Dakikalar 65'i gösterdiğinde ise Kasımpaşa ikinci golü buldu. Hodzic takımını 2-0'lık üstünlüğe taşıdı.

Antalyaspor 72. dakikada Veysel Sarı'nın golüyle farkı bire indirdi. Fraport TAV Antalyaspor duraklama anlarında ise beraberliği yakaladı. 90+2. dakikada Sidney Sam skoru 2-2'ye getirdi ve maç bu sonuçla tamamlandı.

Bu sonucun ardından Kasımpaşa puanını 12'ye çıkarırken Antalyaspor ise 9 puana ulaştı.